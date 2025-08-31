Truco casero para recuperar la ropa encogida: así puedes devolverle su tamaño original

GENERANDO AUDIO...

Cómo recuperar el tamaño de la ropa encogida. Foto: Pexels

Seguro te ha pasado que lavas tu camiseta favorita y al sacarla de la lavadora notas que ha perdido su talla original, es por eso que te daremos un truco casero para recuperar la ropa encogida.

El encogimiento de la ropa es un problema común que afecta a diferentes tipos de tejidos, pero la buena noticia es que existe un truco casero respaldado por la ciencia para devolverle parte de su tamaño original.

¿Por qué se encoge la ropa al lavarla?

El encogimiento de las prendas no ocurre por casualidad, sino por la forma en que reaccionan las fibras al contacto con el agua y la fricción:

Algodón y lino : son fibras vegetales con “memoria”. Cuando se mojan y se exponen a calor o movimiento, tienden a regresar a su estado más enredado, lo que reduce su tamaño.



: son fibras vegetales con “memoria”. Cuando se mojan y se exponen a calor o movimiento, tienden a regresar a su estado más enredado, lo que reduce su tamaño. Rayón : aunque muchos lo consideran sintético, en realidad es vegetal. Sus fibras absorben mucha agua, lo que provoca que se hinchen y se encojan incluso con agua fría.



: aunque muchos lo consideran sintético, en realidad es vegetal. Sus fibras absorben mucha agua, lo que provoca que se hinchen y se encojan incluso con agua fría. Lana: al mojarse, las escamas de queratina que la forman se abren y se entrelazan, haciendo que la prenda se compacte.



El truco casero para deshacer el encogimiento de la ropa

Para recuperar tu ropa encogida necesitas dos ingredientes fáciles de conseguir: agua tibia y suavizante de ropa o acondicionador para el cabello, esto de acuerdo con Science Alert.

Paso a paso:

Llena un recipiente con agua tibia.

Agrega un poco de suavizante o acondicionador y mezcla.

Remoja la prenda encogida durante unos minutos.

Sáquela con cuidado y estírala suavemente con las manos.

Déjala secar colgada, permitiendo que el peso ayude a mantener la tela más estirada.



¿Por qué funciona este truco?

La explicación está en los tensioactivos catiónicos presentes en estos productos. Estos compuestos químicos actúan como lubricantes que relajan y suavizan las fibras, lo que facilita estirarlas y devolverles parte de su tamaño original.

Consejos para evitar que la ropa se encoja

Aunque este método puede ayudarte a recuperar varias prendas, lo ideal es prevenir el encogimiento desde el lavado:

Lava con agua fría siempre que sea posible.



siempre que sea posible. Si la prenda es delicada (como rayón o lana), lávala a mano.



Sigue siempre las instrucciones de la etiqueta de cada prenda.



de cada prenda. Evita secar con calor intenso, ya que acelera la contracción de las fibras.



El encogimiento de la ropa es un problema común, pero no irreversible, con este truco casero con agua tibia y suavizante o acondicionador podrás devolverle parte de su tamaño a tus prendas favoritas. Además, si tomas precauciones en el lavado, podrás mantenerlas en perfecto estado por más tiempo.