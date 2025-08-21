Trucos caseros para eliminar cucarachas en el hogar

GENERANDO AUDIO...

Maggie Hegyi comparte un par de trucos caseros para eliminar cucarachas, pues son consideradas una de las plagas más indeseables dentro de una casa. Aunque cumplen un papel en el ambiente al descomponer materia orgánica, su presencia suele ser desagradable para la mayoría de las personas.

¿Cómo eliminar cucarachas en el hogar?

Con ingredientes que hay en cualquier hogar, Maggie señala que se pueden hacer los siguientes trucos caseros para eliminar cucarachas:

Trampa de bicarbonato con azúcar

Se debe mezclar por partes iguales de bicarbonato y azúcar, esta combinación se coloca en tapitas o en platos donde sean vistas las cucarachas. El azúcar las atrae y el bicarbonato las mata.

Combinación de vinagre y aceite esencial

Se puede hacer una mezcla de vinagre con aceite esencial, esto se pone en un recipiente con atomizador. El aceite puede ser de lavanda o de menta. Dicha solución se rocía en las esquinas o debajo de los muebles. El olor las ahuyenta y evita que entren nuevas.

¿Qué son las cucarachas?

Son insectos altamente resistentes y adaptables que pueden convertirse en una plaga común en los hogares. Aunque no causan daños directos a la estructura de una vivienda, su presencia puede representar un riesgo para la salud, especialmente para personas con alergias o asma.

¿Cómo prevenir una plaga de cucarachas?

Para evitar que estos animales invadan un hogar, los expertos recomiendan tomar medidas preventivas, como:

Guardar los alimentos en recipientes herméticos y cubrir los platos de comida

Limpiar los restos de comida, grasa y migas inmediatamente

Reparar fugas de agua en tuberías o grifos, ya que las cucarachas necesitan humedad para sobrevivir