Semanas atrás te compartimos un tip viral sobre cómo limpiar tu sofá con la tapa de una olla, y por que sabemos que la limpieza del hogar nunca para, hoy te hablaremos sobre algunos trucos caseros para limpiar un sofá de tela sin aspiradora, y no es que le hagamos el feo a este aparato, si no que simplemente no está demás conocer algunos elementos alternativos en dado caso que tengas una pequeña urgencia y no cuentes con ella.

¿Cómo limpiar un sofá de tela sin aspiradora?

Un derrame de líquido o rastros que dejé una comida, pueden ser algunos inconvenientes bajo los que quedan expuestos tus muebles, por lo que hoy te daremos al menos 3 trucos caseros para limpiar un sofá de tela sin aspiradora, y que al menos éste quede lo más limpio posible:

Bicarbonato de sodio: es un compuesto sólido cristalino de color blanco soluble en agua, con un ligero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio. Se puede encontrar como mineral en la naturaleza o se puede producir artificialmente. Para limpiar tu sofá basta con esparcir bicarbonato en el área sucia y que repose un breve tiempo; cuando se absorba lo sucio puedes tallar ligeramente con un cepillo de cerdas suaves; toma una microfibra un poco humedecida en agua y quita los restos que hayan quedado

Bicarbonato y detergente de ropa: en un recipiente añade 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, un poco de detergente para ropa y agua caliente; revuelves todo y tomas un trapo limpio, lo humedeces en tu solución y lo vas a pasar sobre tu sofá; con otro trapo limpio vas quitando todo lo sucio y deja que seque

Vinagre blanco: es un producto líquido que se obtiene por fermentación del alcohol de caña; además de ser un gran ingrediente para acompañar tus comidas, puede ser un gran aliado en la limpieza. Aquí requieres revolver un poco de él con agua tibia; vas a tomar un trapo limpio y lo humedeces en la solución; y ve limpiando con sutileza el área sucia

Jabón y agua: en un pequeño recipiente pon algo del jabón líquidos que usas para los trastes y agua fría; esta solución la usarás para humedecer un trapo limpio y con él vas a pasarlo sobre la mancha que te quita el sueño y después, con otro trapo seco quita los residuos sobrantes

¿Cómo se limpia un sofá?

Ahora que ya sabes algunos trucos caseros para limpiar un sofá de tela sin aspiradora, te damos unas recomendaciones que te serán de gran utilidad:

Primero que nada lee la etiqueta de tu sofá o lee su manual, para que sepas de qué material está hecho

También verifica qué tipo de ingredientes puedes usar para limpiar, así como los que debes evitar

Si optas por alguno de los trucos caseros antes mencionados, haz una prueba en una pequeña área del sofá

Siempre que limpies el sofá deja que se seque, ya sea que le toque mucho aire (abriendo la ventana o puerta), o usando una pequeña secadora de aire. No lo uses si está húmedo

Si limpias, pero igual queda la mancha, se podría considerar el retapizado