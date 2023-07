Evita los malos olores en la basura, con ingredientes sencillos. Foto: Getty

Los malos olores en tu cocina pueden irritar a cualquiera, y uno de los aromas más comunes viene del sitio donde ponemos los residuos; por ello, hoy te diremos algunos trucos para evitar los malos olores en la basura, para que este terrible aroma lo taches de tu lista de limpieza y así no te den ganas de salir corriendo de la casa.

¿Cómo evitar los malos olores en la basura?

En esta ocasión, el equipo de UnoTV.com te compartirá algunos trucos para evitar los malos olores en la basura, pues sabemos que si tu casa huele a limpio, la vas a ver con ojos de amor; y para esto, te pediremos algunos ingredientes que son fáciles de conseguir:

Bicarbonato: llena una cucharada y espárcela en el fondo del bote de basura, y para tener una ayudadita extra, pon ralladura de limón, ahora ya puedes poner encima una bolsa (la cual va a recibir los residuos de tu hogar)

El bicarbonato es usado para la limpieza en el hogar. Foto: Getty

Papel: en la base de tu bote pon un poco, esto ayudará a que no existan filtraciones líquidas, lo que a su vez te ayudará a no generar malos olores. Basta con poner unas cuantas hojas de papel en el fondo de la bolsa de basura

Pon papel al fondo de tu bote de basura. Foto: Getty

Arena para gatos: si tienes michis, este truco será ideal, pues se trata de un producto absorbente de líquidos y malos olores. Únicamente pon una capa de 4 centímetros en la base de tu bote y cambiarla cada semana

La arena para gato puedes darles un segundo uso en el hogar. Foto: Getty

Árbol del té: este es uno de los trucos para evitar los malos olores en la basura más prácticos, pues basta con rociar el fondo de tu bote; usa una taza de agua con 20 gotas de esencia de árbol de té antes de poner la bolsa de la basura y listo

El árbol del té es una solución sencilla para combatir malos olores. Foto: amazon

¿Se puede reciclar la basura?

Ahora que conoces algunos trucos para evitar los malos olores en la basura, recuerda que además de evitar malos olores, si quieres contribuir, también pueden separarla, entre los restos orgánicos (residuos biodegradables, como son las cáscaras de frutas y verduras, sobrantes de comida, café o té, residuos de jardinería, cascarones de huevo, cabello, etc.) e inorgánicos (residuos elaborados con materiales que no se descomponen o que tardan largo tiempo en descomponerse como las bolsas, empaques y envases de plástico, vidrio, papel, cartón, metales, electrodomésticos, artículos de oficina, cerámica, clavos, ropa, zapatos, etc.).