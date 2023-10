¿Tu inodoro tiene fugas? ¡Arréglalo tú mismo, en un dos por tres!

Aprende a reparar un inodoro con fugas, en minutos. Fuente: Getty Images

¿Hay una fuga en tu inodoro que parece no detenerse? No te preocupes, no necesitas ser un plomero profesional para resolver este problema. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una serie de instrucciones para controlar las fugas del inodoro.

Con unos simples pasos, puedes reparar tu taza del baño y evitar el desperdicio de agua. En Unotv.com te damos los detalles para cuidar el medio ambiente y tu bolsillo.

Repara tu inodoro en un dos por tres

Las fugas de agua en los inodoros son un problema común, pero afortunadamente son fáciles de reparar. Con un poco de tiempo y esfuerzo, puedes solucionar el problema tú mismo y ahorrarte la llamada a un plomero.

Antes de comenzar, asegúrate de tener todas las herramientas necesarias. Utilizarás:

Llave Inglesa

Llave Stilson

Pinzas

Desarmador

Flotador, “sapo” y empaque (en caso de ser necesario)

¿Cómo cambiar el flotador del inodoro?

El flotador picado en el inodoro puede provocar fugas, debido a que permite que el nivel del agua en el tanque se eleve y el exceso de agua se escape por el tubo vertedor.

Pasos a seguir para evitar la fuga en flotador

Cierra la llave de paso del baño

Tira de la cadena del inodoro para vaciar el tanque

Quita la tapa del tanque

Desatornilla el flotador de la varilla

Si el flotador está picado, cámbialo por uno nuevo

Si la varilla está doblada, aflójala y quítala

Endereza la varilla y vuelve a colocarla

¿Cómo cambiar el “sapo” de inodoro?

La válvula de descarga es la encargada de llevar el agua del inodoro cada vez que se tira de la cadena. Si está rota, reseca o cuarteada, el agua fluirá continuamente, por lo que será necesario reemplazarla.

Pasos a seguir para evitar la fuga en el “sapo”

Cierra la llave de paso del baño

Tira de la cadena del inodoro para vaciar el tanque

Quita la tapa del tanque

Afloja los clips o ganchos con los que está sujeto el “sapo”

Retira el sapo y la cadena

Inserta la cadena y el sapo nuevos tal y como estaban anteriormente

¿Cómo reparar fuga entre el empaque y la taza del baño?

El empaque entre el tanque y la taza es una pieza clave que ayuda a evitar fugas de agua. Si está desgastado o dañado, debe ser reemplazado para evitar que el agua se filtre al piso.

Pasos a seguir para evitar la fuga entre el empaque y la taza del baño