¿Tu planta no absorbe el agua? Este truco viral puede salvarla antes de que la tires

💕🥵 Cuando me di cuenta que esto pasaba, fue toda una revelación. En el mundo de las plantas, un sustrato hidrofóbico es aquel que repele el agua, en lugar de absorberla. O sea, tú le echas agua y parece que estás regando un paraguas: el agua se escurre por los bordes y no penetra en la tierra. 💦La hidrofobia ocurre por cambios en la estructura química de las partículas del sustrato. Con el tiempo, si un sustrato se seca por completo, las partículas orgánicas (como la turba, fibra de coco o compost) cambian su polaridad superficial y se recubren de compuestos cerosos naturales o residuos que repelen el agua. Este efecto puede intensificarse si hay: ☀️Altas temperaturas (por ejemplo, plantas cerca de calefacciones o al sol). 💨Mala aireación o compactación. 🍃Sustrato viejo o de mala calidad que ha perdido su estructura. 🥣Acumulación de sales o fertilizantes que alteran la tensión superficial del agua. Si sigues regando, sin saber si esto pasa o no, puedes tener muchos problemas 😅 El agua no llega a las raíces: la planta sufre estrés hídrico aunque tú estés regando. Se crea una zona seca interna que dificulta la absorción de nutrientes. La planta empieza a verse mal, como si no la cuidaras, ¡cuando tú ya has hecho 3 novenas y media docena de rezos! Uyyyu 🤷🏽‍♂️🥹 ¿Cómo lo combates como toda una reina plantil? 1. Riega poco a poco y por etapas: riega, espera que se absorba, y vuelve a regar hasta que el sustrato esté uniformemente húmedo. 2. Haz remojo por inmersión: mete la maceta en un recipiente con agua y deja que el sustrato chupe desde abajo. 3. Mejora el sustrato: mezcla perlita, vermiculita o fibra de coco para aumentar la aireación y retención de humedad. 4. Evita dejar que se seque por completo durante largos períodos. Las raíces también lo agradecen. 🌱💕