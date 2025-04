Usar jabón lavavajillas para limpiar estas superficies puede dañarlas sin que lo sepas

GENERANDO AUDIO...

Donde no poner el jabon lavavajillas. Foto: Pexels

El jabón lavavajillas es un producto bastante usado en tareas de limpieza del hogar, sin embargo usarla en estas superficies puede dañarlas sin que lo sepas, en Unotv.com te contaremos los detalles.

Este jabón tiene un bajo costo, fácil accesibilidad y efectividad, por lo que esto lo convierte en un aliado para la limpieza de utensilios de cocina y otros objetos, pero la versatilidad tiene límites.

Algunos expertos de limpieza a través del sitio de estilo de vida de Martha Stewart, entre ellos la directora ejecutiva de Maid for You, Delah Gomasi, el cofundador del servicio de limpieza profesional Clean Fanatics, Nishant Prasad y el propietario de Bear Brothers Cleaning, Forest Weber, quienes advierten que a pesar de su utilidad, el jabón lavavajillas no es adecuado para todo tipo de superficies y puede ocasionar daños si se usa de manera incorrecta.

Estos son los casos en los que no se debe usar el lavavajillas:

Pisos de madera

Los pisos de madera pueden dañarse. Foto: Pexels

Aunque el jabón lavavajillas puede parecer una opción suave para limpiar pisos de madera, en realidad, su uso puede deteriorarlos, esto debido a su acabado delicado, el material es vulnerable a los efectos del detergente, lo que puede provocar la pérdida de brillo, deformaciones por la humedad e incluso la formación de una capa pegajosa difícil de eliminar.

Según Prasad, “el jabón lavavajillas puede afectar el acabado de los pisos de madera con el tiempo, comprometiendo su apariencia y durabilidad”.

Cuero

Cuero en prendas. Foto: Pexels

Los productos de limpieza convencionales, como el jabón lavavajillas, no son la mejor opción para el cuero. Según Gomasi, “su uso frecuente elimina los aceites naturales del material, provocando rigidez y aumentando el riesgo de que aparezcan grietas”.

Para conservar la textura y prolongar la vida útil de muebles o prendas de cuero, es preferible optar por productos diseñados específicamente para este tipo de material.

Encimeras de granito y mármol

Las superficies de piedra natural, como el mármol y el granito, pueden parecer resistentes, pero su porosidad las hace vulnerables a los residuos que deja el lavavajillas. Aunque al principio el daño no es evidente, con el tiempo este producto puede reducir el brillo y facilitar la aparición de manchas, advierte Weber.

Para evitarlo, lo más recomendable es utilizar limpiadores formulados para piedra natural, que ayudan a preservar su apariencia sin afectar sus propiedades.

Pantallas de dispositivos electrónicos

Usar jabón lavavajillas en pantallas de televisores, teléfonos o tabletas puede ser contraproducente, ya que puede deteriorar sus capas protectoras y dejar marcas permanentes, según Prada.

Para evitar daños, lo ideal es limpiarlas con un paño de microfibra y un producto específico para pantallas, evitando materiales abrasivos como el papel, que puede causar microarañazos.

Sartenes y utensilios de hierro fundido

Ten cuidado con tus sartenes. Foto: Pexels

El hierro fundido es un material popular en la cocina por su capacidad para retener el calor, pero su mantenimiento requiere cuidados especiales.

El uso de jabón lavavajillas puede eliminar la capa de curado que protege la sartén, reduciendo su efectividad y alterando el sabor de los alimentos. En su lugar, es mejor hervir agua en la sartén, raspar los residuos con suavidad y frotar con sal gruesa para una limpieza profunda pero sin comprometer su protección. Además, es fundamental secarla bien para evitar la oxidación.

Cafetera

Las cafeteras no se deben lavar con ese jabón. Foto: Pexels

Aunque podría parecer una solución rápida, limpiar la cafetera con jabón lavavajillas no es recomendable. Este producto no es eficaz para descalcificar y, además, su espuma puede quedar atrapada en los conductos, afectando el sabor del café.

Para una limpieza más segura y eficiente, los expertos sugieren usar una mezcla de vinagre blanco y agua caliente, ya que ayuda a eliminar residuos de cal sin dejar restos que alteren el aroma o el sabor del café.

Ventanas y superficies de vidrio

No dañes tus vidrios. Foto: Pexels

A pesar de ser un producto habitual en la limpieza del hogar, el jabón lavavajillas no es la mejor opción para cristales y ventanas, ya que puede dejar una película opaca y dificultar un acabado impecable.

Gomasi señala que, “a diferencia de los limpiadores específicos, los jabones comunes pueden dejar residuos visibles incluso después del enjuague”. Para lograr un brillo sin marcas, se recomienda utilizar una mezcla de vinagre y agua en un atomizador, limpiando con un paño de microfibra.

Electrodomésticos

Sustituir los detergentes especiales de lavadoras y lavavajillas por jabón lavavajillas puede generar problemas. Este producto produce demasiada espuma y deja residuos que pueden afectar el funcionamiento interno de los electrodomésticos. Además, su acumulación puede provocar averías costosas, advierte Weber.