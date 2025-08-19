Vinagre blanco: el truco casero para eliminar el sarro del inodoro fácilmente

GENERANDO AUDIO...

El vinagre blanco sirve para quitarle el sarro al inodoro. Foto: Shutterstock

El sarro en el inodoro es uno de los problemas de limpieza más comunes en el hogar, estas manchas amarillentas o marrones aparecen por la acumulación de minerales como calcio y magnesio presentes en el agua.

Aunque no representan un riesgo para la salud, sí resultan desagradables a la vista y, si no se atienden, pueden provocar malos olores.

¿Cómo usar vinagre para eliminar el sarro del inodoro?

La buena noticia es que no necesitas químicos agresivos ni caros, el vinagre blanco es una alternativa natural, económica y efectiva para devolverle el brillo a la porcelana.

El vinagre contiene ácido acético, un agente desincrustante que disuelve los depósitos minerales responsables del sarro, sin dañar la superficie del inodoro.

Además, es una opción amigable con el medio ambiente y más segura que los limpiadores comerciales cargados de químicos.

Paso a paso para eliminar el sarro con vinagre

Vacía un poco de agua del inodoro

Con ayuda de la escobilla empuja el agua hacia el desagüe para dejar expuesta la zona manchada.

Agrega vinagre blanco

Vierte de 2 a 3 tazas directamente sobre las manchas de sarro.

Deja actuar

Lo ideal es dejarlo reposar al menos 30 minutos. Para manchas difíciles, lo mejor es dejarlo toda la noche.

Refuerza con bicarbonato (opcional)

Espolvorea bicarbonato de sodio para generar una reacción efervescente que ayudará a desprender el sarro.

El bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave capaz de eliminar suciedad incrustada sin dañar las superficies, mientras que el agua oxigenada aporta un efecto antimicrobiano y blanqueador, juntos, ofrecen una alternativa casera, económica y segura para el mantenimiento del hogar.

Cepilla y enjuaga

Frota con la escobilla y tira de la cadena. Si persisten restos, repite el procedimiento.

Consejos adicionales