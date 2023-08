Datos sobre qué es la hora dorada. Foto: Getty

Alguna vez has escuchado, ¿qué es la hora dorada? Quizá tengas algún conocido o familiar que se dedica a la fotografía y de ahí has conocido ese término. Pero no te preocupes, hoy, el equipo de UnoTV.com te dirá lo que significa, así como parte de los datos más destacados que lo engloban, ya que aunque no seas “un profesional de la lente”, seguro te encantan las selfis o captar momentos para el recuerdo.

¿Qué es la hora dorada?

La respuesta es muy sencilla, para saber qué es la hora dorada, basta con tener como guía la iluminación solar. También conocida como “golden hour” es la primera hora de luz cuando amanece y también es la última hora de luz antes de anochecer.

La hora dorada es ideal para tomar grandes fotografías del recuerdo. Foto: Getty

Debido a los bellos tonos luminosos que se pueden conseguir, es ideal para los amantes de la fotografía, pues se logra captar un ángulo más bajo del sol y el cielo refleja matices cálidos y hermosos.

¿Cómo hacer fotos en la hora dorada?

Ahora que te explicamos qué es la hora dorada, te compartiremos algunos de los consejos que se comparten para obtener grandiosas fotos en este momento del día:

Capta el ángulo ideal: para esto procura que si retratas a alguien, esa persona esté viendo hacia el “astro rey”, pues como la intensidad del sol no es tan fuerte, el retratado no fuerza su vista y sale con una mirada natural, además que aprovecharás para que los grandes matices de la hora reboten en la persona, así como no habrá necesidad de usar flash

Efectos de luz: hay quienes lo llaman como luz de borde, esto es que la luz que perfila el objeto es aún más dinámica cuando se coloca delante de un fondo más oscuro; así, el sol detrás de la persona retratada creará la luz del borde alrededor

Cámara: ahora bien, en cuestión de tu tecnología, aprovecha su configuración para que puedas usar tu cámara y juegues con la luz y el sujeto en cuestión antes de que termine la hora dorada. Aquí se aconseja el modo manual

Recuerda, según las condiciones, configura tu cámara. Foto: Getty

Colores: es importante que tomes en cuenta el equilibrio de tonos pues ya de por si obtendrás la mayoría de las veces capturas de diferentes colores cálidos

Flash: aunque ya no explicamos que no es necesario usarlo en la hora dorada, si tu persona u objetos a retratar se plano se ven muy oscuros, entonces si, el flash puede ayudarte, así que actívalo para exponer partes importantes, como un rostro o el cuerpo de tu sujeto en cuestión

¿Cuándo es el Día Mundial de la Fotografía?

Ahora que tocamos el tema sobre qué es la hora dorada, queremos cerrar la nota compartiéndote un dato extra e importante. El Día Mundial de la Fotografía se celebra el 19 de agosto de cada año. Dicha fecha es una oportunidad para celebrar y reconocer la importancia de la fotografía en la vida moderna, así como para reflexionar sobre su impacto en la sociedad, el arte, la cultura y la comunicación.

La primera fotografía conocida se tomó en 1826 o 1827, por Joseph Nicéphore Niépce. La imagen es llamada “Point de Vue du Gras”.