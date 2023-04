Conoce el horóscopo de hoy jueves 20 de abril de 2023. Foto: Especial

Libra, Piscis, Tauro, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Virgo, Leo, Géminis, Aries y Cáncer: ¡Deja que las estrellas te muestren tu destino hoy! ¿Estarás a la altura de los cambios que están por llegar? Conoce lo que tu signo zodiacal tiene preparado para ti con la predicción del horóscopo de hoy jueves 20 de abril de 2023; UnoTV.com te dice lo que te deparan los astros.

¿Cuál es el horóscopo de hoy jueves 20 de abril de 2023?

¿Qué le depara hoy a Aries (21 marzo a 19 abril)?

Aries, atento a tu entorno laboral. Foto: Especial

A pesar de que no eres excesivamente hablador, hoy estarás muy inspirado y con las ideas claras para hablar con un jefe y aclarar algunos puntos que no te gustan de tu entorno laboral. Te escuchará y puede que dentro de poco compruebes los efectos.

¿Qué le depara hoy a Tauro (20 abril a 20 mayo)?

Tauro, se vienen cambios laborales. Foto: Especial

Los cambios en tu trabajo te harán luchar por un mejor trabajo, e incluso reinventarte con la vista puesta en las nuevas tecnologías. Tendrás inspiración, pero no debes precipitarte a la hora de tomar una decisión, no te lances sin más ni más.

¿Qué le depara hoy a Géminis (21 mayo a 20 junio)?

Géminis, podrían haber cambios en tu relación amorosa. Foto: Especial

Si sientes que algo está cambiando en la relación con tu pareja, lo mejor es que lo afrontes y lo hables con ella inmediatamente, sin esperar a que las cosas cambien solas. Otra cosa sería engañarte no sólo a ti, también a ella y no haría sino empeorar la situación.

¿Qué le depara hoy a Cáncer (21 junio a 22 julio)?

Cáncer, tus reacciones desconciertan a otros. Foto: Especial

Tiendes a manifestar dos reacciones distintas ante la vida: por una parte, pareces ser extremadamente ambicioso y, por otra, falto de ambición. Esto desconcierta a las personas que tienes a tu alrededor por lo que tienden a creer que no eres sincero con ellos.

¿Qué le depara hoy a Leo (24 julio a 22 agosto)?

Leo, ponle más atención a tu pareja. Foto: Especial

Los jueves no son malos. Va siendo hora de que cambies esta creencia que no te beneficia en nada. Si tienes pareja, invítala a hacer algo que no se espera, algo nuevo. Recuerda que el amor de pareja hay que alimentarlo diariamente. Empieza hoy.

¿Qué le depara hoy a Virgo (23 agosto a 22 septiembre)?

Virgo, necesitar descansar más. Foto: Especial

Tu problema físico es debido a la falta de descanso y relax. Nadie necesita más descanso que tú. El relajamiento físico o psíquico producido por ejercicios adecuados pueden ser de gran ayuda. De lo contrario, la extenuación física es casi segura. Modera tu ritmo de vida.

¿Qué le depara hoy a Libra (23 septiembre a 22 octubre)?

Libra, habría tensión en tu relación sentimental. Foto: Especial

Hay tensión afectiva en el ambiente y más con la pareja, porque tu capacidad de seducción no le va a convencer de ciertas actitudes tuyas. Tendrás que ceder un poco si quieres recuperar la calma en este sentido. Ten cuidado con las pasiones desbocadas, porque son malas consejeras.

¿Qué le depara hoy a Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)?

Escorpio, podría llegar la oportunidad que deseabas en el trabajo. Foto: Especial

El horóscopo de hoy jueves 20 de abril de 2023 te dice que tendrás una oportunidad única para tu carrera, pero entre otros inconvenientes, te obligará a viajar mucho e, incluso, a plantearte un traslado a otro lugar. En lo económico soplarán vientos favorables. Los que estén en paro podrán firmar un contrato pronto.

¿Qué le depara hoy a Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)?

Sagitario, cuida tu relación familiar. Foto: Especial

Si tienes hoy una reunión familiar, procura no tocar temas de trabajo en público porque no te conviene airear asuntos que están aún calientes con familiares cercanos que no están de acuerdo con tus decisiones. Déjalo para otro momento y procura tener la fiesta en paz.

¿Qué le depara hoy a Capricornio (22 diciembre a 19 enero)?

Capricornio, no te preocupes tanto por cosas de amigos, o laborales. Foto: Especial

Si te preocupan las perspectivas de trabajo o buscas un puesto, no presiones demasiado a amigos o conocidos porque puede ser contraproducente. Deja pasar el día sin incidir sobre ello y vuelve a la carga un poco más adelante. Ese respiro también será bueno para ti mentalmente.

¿Qué le depara hoy a Acuario (20 enero a 18 febrero)?

Acuario, es momento de establecerte. Foto: Especial

Llegas a decisiones finales en lo que te conviene o en lo que no te conviene. Es tiempo de establecerte sobre bases firmes. Ahora vas en busca de lo duradero. El amor se pone a prueba durante el día de hoy. Experimentarás situaciones interesantes que te harán ver con claridad las intenciones de esa otra persona hacia ti.

¿Qué le depara hoy a Piscis (19 febrero a 20 marzo)?

Piscis, se vienen momentos especiales con tu pareja. Foto: Especial

Hoy sabrás como contentar a tu pareja. Te mostrarás seductor y encontrarás la palabra adecuada para cada situación. Querrás encerrarte con ella y que nadie os moleste. Si le tienes que dar una noticia desagradable, es el día adecuado; se mostrará comprensiva.

Ahora que estás al día con el horóscopo de hoy jueves 20 de abril de 2023, esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria es una herramienta valiosa que nos ayuda a vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos, sobre cómo dirigir nuestras vidas. Recuerda, siempre habrá momentos mejores o peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podrás afrontarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.