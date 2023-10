El horóscopo de Cáncer del 2 de octubre. Foto: Especial

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Cáncer hoy 2 de octubre de 2023.

¿Cómo es la personalidad de los Cáncer?

Cáncer, el signo de Agua regido por la Luna, se caracteriza por forjar un carácter emocional y protector a las personas. No existe signo más piadoso, intuitivo y cuidador de los demás en todo el Zodiaco. ¿Por qué?

Para empezar, la principal característica de los Cáncer es su capacidad para sentir las emociones y los sentimientos de las personas. Basan sus relaciones en la comprensión y la empatía de las cosas y en general suelen ser quienes tienen la palabra perfecta para los momentos delicados y saben cómo reconfortar. Junto a esto, los Cáncer son muy protectores y les gusta cuidar a su familia y a las personas que aprecian. Son expertos en la creación de un hogar agradable y afectivo y les gusta rodearse de recuerdos que los lleven de vuelta a tiempos pasados fructíferos.

Antes de terminar, otro de los rasgos típicos de los Cáncer es su sensibilidad y su buen ojo. Los Cáncer son expertos en percibir lo que la gente no dice pero expresa y suelen ser muy intuitivos acerca de las situaciones y las relaciones. Por este motivo se dice que los Cáncer son increíbles consejeros gracias a su don para ayudar y ofrecer apoyo a los demás.

Cáncer Hoy

Te puede pasar factura algo que has dicho o has escrito no hace mucho. A veces las palabras se convierten en un boomerang, pero aprenderás con la experiencia, que te servirá de aviso para evitar recibir más críticas. Es muy probable que tengas que pedir disculpas en público.

Consejos de hoy para Cáncer

Mantén a raya tus emociones. Si lo logras, el día a día será mucho más equilibrado y los pensamientos no te sobrepasarán. Equilibrio entre familia y trabajo, fundamental. Cáncer, somos conscientes de que disfrutas mucho del tiempo con tus seres queridos, precisamente por eso queremos aconsejarte que tu vida se base en eso: balance entre tiempo para ti y tu vida en la oficina. Rodéate de personas que te hagan sumar. Cáncer, queremos que seas feliz y para ello, te animamos a que tengas relaciones con personas que te aporten felicidad, cariño y bienestar.

