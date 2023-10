No pierdas tiempo en lo que no tiene solución. Foto: Uno TV

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Cáncer hoy 9 de octubre de 2023.

¿Cómo es la personalidad de los Cáncer?

Cáncer, el signo de Agua gobernado por la Luna, se caracteriza por forjar un carácter emocional y protector a las personas. No existe signo más piadoso, intuitivo y defensor de los demás en todo el Zodiaco. ¿Y qué más rasgos los caracterizan?

Lo primero de todo, el principal rasgo de los Cáncer es su capacidad para sentir las emociones y los sentimientos de las demás personas. Basan sus relaciones en la comprensión y la empatía de las cosas y generalmente suelen ser los primeros en hablar y reconfortar a quien lo necesita. Además, los nativos de Cáncer son extremadamente protectores y se desviven por cuidar a su familia y a su círculo de personas más valiosas. Son los reyes de la creación de un hogar cómodo y cordial y les gusta rodearse de recuerdos únicos que recordar toda la vida.

Antes de terminar, otro de los rasgos típicos de los Cáncer es su sensibilidad y su instinto. Los Cáncer son expertos en leer entre líneas y suelen ser muy intuitivos en lo que se refiere a las situaciones y las relaciones. Por esta razón se considera que los Cáncer son increíbles consejeros gracias a su habilidad para entender y ofrecer apoyo a los demás.

Horóscopo de Cáncer hoy, lunes 9 de octubre de 2023

Perder un minuto de tu tiempo en lo que no tiene solución no es lo que debes hacer hoy, porque no te va a reconfortar para nada. No hay que darle más vueltas y lo que te interesa es aprovechar el tiempo para disfrutar de una afición que sí te aporta bienestar.

Consejos de hoy para Cáncer

Las emociones, siempre bajo control. Haciéndolo, el día a día será mucho más equilibrado y los pensamientos no te sobrepasarán. Equilibrio entre familia y trabajo, fundamental. Cáncer, sabemos que te encanta pasar tiempo con tu familia, precisamente por eso queremos animarte a que tu vida se fundamente en eso: balance entre tiempo para ti y tu vida en la oficina. Rodéate de personas positivas y amorosas. Cáncer, soñamos que seas feliz y por eso, te impulsamos a que te rodees con personas que te aporten felicidad, cariño y comprensión.

