Horóscopo de Cáncer hoy, viernes 4 de agosto de 2023

La luna está hoy sobre tu signo. Foto: Uno TV

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Cáncer hoy 4 de agosto de 2023.

¿Cómo es la personalidad de un Cáncer?

Cáncer, el signo de Agua regido por la Luna, se caracteriza por forjar un carácter emocional y protector a las personas. No existe signo más sensible, intuitivo y protector de los demás en todo el Zodiaco. ¿Por qué lo decimos?

Lo primero de todo, el principal rasgo de los Cáncer es su capacidad para manejar las emociones y los sentimientos de las personas. Cimientan sus relaciones en la comprensión y la empatía de las cosas y en general suelen ser los que no tendrán nunca una palabra ni un gesto inadecuado en momentos críticos. Por otra parte, los Cáncer son muy protectores y se desviven por cuidar a su familia y a sus seres queridos. Son expertos en construir un hogar confortable y cálido y les gusta rodearse de recuerdos que poder rememorar infinitamente en el futuro.

Finalmente, otro de los rasgos típicos de los Cáncer es su sensibilidad y su buen ojo. Los Cáncer son expertos en detectar incluso las cosas que no se dicen y suelen ser muy intuitivos en lo que se refiere a las situaciones y las relaciones. Por este motivo se suele considerar que los Cáncer son buenos consejeros gracias a su don para ayudar y dar apoyo a los demás.

Horóscopo de Cáncer, 4 de agosto de 2023

La Luna nueva está hoy en tu signo y eso te influye mucho en todo lo que significa tomar decisiones. Las vas a posponer todo lo que puedas porque hay cosas que no ves claras y pasos que no te atreves a dar y no es mala idea buscar más información.

Consejos de hoy para Cáncer

Ten el control de lo que sientes en cada momento. Lográndolo, el día a día será mucho más equilibrado y los pensamientos no te sobrepasarán. Equilibrio entre familia y trabajo, fundamental. Cáncer, somos conscientes de que adoras el tiempo con tus seres queridos, precisamente por eso queremos aconsejarte que tu vida se construya en base a eso: balance entre tiempo para ti y tu trabajo. Que las buenas vibraciones se adueñen de tu vida. Cáncer, soñamos que seas feliz y por eso, te animamos a que te rodees con personas que te aporten felicidad, cariño y comprensión.

Más sobre predicciones de otros signos en Unotv.com.

Si te perdiste de nuestras predicciones ayer, da clic aquí para leer lo que los astros dijeron de tu signo.