De Aries a Pisis: conoce horóscopo de esta semana, del 13 al 19 de agosto de 2023

Conoce qué dicen los astros de ti. Foto: Getty

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para esta semana del domingo 13 al sábado 19 de agosto de 2023.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Intenta aplicar el pragmatismo y pon los pies en el suelo en un asunto que debes de resolver de inmediato, quizá de cara a los próximos días festivos. No afrontarlo no lo va a solucionar por sí solo, porque te lo puedes encontrar agravado. Ojo.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No te cortes en pedir ayuda a una persona que sabe mucho más que tú sobre algo en lo que vas a tener que hacerte experto en el trabajo. No debe darte corte ni vergüenza: todo el mundo está aprendiendo en un viaje interminable. Para avanzar necesitas ser humilde y estar dispuesto a aprender.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Hay cierta persona con la que no te interesa estar a mal o mantener una relación tensa. Si te paras a pensarlo, lo mejor que puedes hacer es tender puentes de entendimiento y ahora que has vuelto de vacaciones más descansado es momento de empezar de cero.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Debes de intentar cuidarte un poco más. Tendrás que superar y dominar todas las situaciones de estrés y tensión que tendrás. Una gran dosis de paciencia y el tiempo, serán tus mejores aliados que te ayudarán a ver los problemas con menos preocupación.

Leo (24 julio a 22 agosto)

El miedo al fracaso y tus propias dudas sobre tu capacidad intelectual es una trampa muy peligrosa que puede impedir que logres tus objetivos. Son conductas engañosas que debes evitar. No te dejes llevar por el pesimismo. Debes ser especialmente fuerte.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

De vez en cuando la vida te recompensa por la gran cantidad de cosas buenas que hacer por tus seres más queridos y por tus semejantes en general y va a ser uno de esas semanas porque te llega una alegría inesperada en tu vida sentimental o familiar que te devolverá de nuevo la ilusión y el optimismo que habías perdido.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Se te cerrará el apetito sin causas externas aparentes. Los motivos tendrán más que ver con la gestión de tus propias emociones en relación a cierto asunto que con otros meramente físicos. No hace falta que comas hasta que no tengas hambre, pero en ningún caso dejes de beber agua e hidratarte.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

En los próximos días asistirás a un magno evento que podría ser una boda o una celebración similar. Ciertas resistencias tratarán de impedir que disfrutes del acontecimiento e, incluso, podrían impulsarte a hacer ciertas críticas injustas. No caigas en ese error.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Llegan a ti ciertos rumores sobre la pareja que no estarán nada contrastados. No hagas caso de este culebrón de verano que no tiene nada de cierto. Lo comprobarás ya, de inmediato y te conviene saber de dónde han salido tales infundios para hablar claro y alto.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Ojo con todo lo relacionado con el poder o la capacidad de mandar porque el riesgo de ser algo pretencioso en ese cometido estará muy presente y te puede dar un mal rato porque alguien te lo va a hacer notar. Ve con mucha discreción.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Será una jornada ciertamente tranquila incluso si tienes trabajo porque todo será bastante fácil y conseguirás que fluya bien y cumplirás tus objetivos. Por la tarde te aguarda algo muy divertido, te reirás mucho y disfrutarás de algo que no te esperabas.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Hay cierta parte de tu vida que guardas celosamente y no le cuentas a nadie tus más íntimos pensamientos. Eso puede parecer bueno y es cierto que guardar la intimidad tiene sus beneficios, pero en algún momento puedes necesitar un consejo. Tenlo en cuenta.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te aguardan. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos permite unirnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo tomar decisiones en nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor postura, más optimista y serena.