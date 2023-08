Navegando las Estrellas: horóscopos para la semana del 20 al 26 de agosto de 2023

Conoce qué dicen los astros de ti. Foto: Getty

Bienvenidos a una nueva semana cargada de influencias celestiales que guiarán nuestros caminos y nos obtendrán valiosas perspectivas. Unotv.vom te dice lo que te deparan los astros.

A medida que nos adentramos en la semana del 20 al 26 de agosto de 2023, las estrellas están preparadas para revelar su sabiduría a cada uno de los signos del zodiaco. Este horóscopo semanal es una brújula celestial que te ayudará a navegar las energías astrales que impactarán diversos aspectos de tu vida.

Aries (21 marzo a 19 abril)

No debes temer que te digan que no a algo que estás a punto de proponer a alguien. Entra dentro de lo esperable que no te digan que sí a la primera. Confía en la vida y suelta el control. Dar un paso más es arriesgarte a que suceda lo que tenga que suceder.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No estaría nada mal, en tu tiempo libre, dedicaras varias horas a ir terminando algunas de las muchas tareas pendientes que tienes acumuladas. Disfrutarás más luego, una vez que termines, al saber que has hecho lo que llevas meses postergando.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No puedes seguir en la monotonía, viendo los días pasar con cierta desgana y aburrimiento. Recupera la ilusión y el entusiasmo y organiza algo que verdaderamente sorprenda a tu pareja. La vida es maravillosa, pero a veces no te das cuenta y así pierdes el tiempo.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Sé generoso con una persona de tu familia que lo necesita: hazle el préstamo que te pida o facilítale las cosas todo lo que sea posible. El dinero es un simple intercambio: no seas su esclavo. En el plano social, a última hora de la tarde podrías recibir una invitación para una fiesta.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Te fijarás en alguien que acaba de salir de una relación amorosa y que no está preparada aún para iniciar otra. Ve despacio, no fuerces las cosas y dale libertad para que avance a un ritmo que será lento, pero seguro. No sirve de nada que insistas en algo que ahora mismo no es posible.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Lo relacionado con la comunicación, la imagen o la tecnología se te va a dar muy bien, tanto que no es de descartar que puedas ganar algún dinero extra con ello. Tus habilidades están en alza, así que presume de ellas y véndelas delante de todo el mundo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

El don que tienes para la palabra te servirá, a poco que te esfuerces, para llevar una conversación familiar complicada a buen puerto. Debes aprender a ser más paciente y, sobre todo, a actuar con más tacto y empatía, pues sólo así saldrás victorioso de determinadas situaciones.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Reclamar lo que es tuyo no es nada negativo y además sabrás hacerlo con la suficiente calma, buenas palabras y habilidades sociales que te llevarán a conseguir tus propósitos. Sentirás satisfacción por el logro conseguido y se lo contarás a alguien especial.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Tu sueño más inalcanzable puede no estar tan lejos como piensas, aunque para acercarte a él necesitas tener fe y confianza en ti mismo. Observa los comentarios y las reacciones de un conocido que es más experto que tú en el arte de conseguir lo que uno se propone.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

La Luna nueva estará en este signo y sus influencias van a resultar muy patentes a la hora de tomar buenas decisiones, en especial las relacionadas con la salud, lo físico. No tendrás ningún temor si tienes que someterte a una prueba o una intervención médica de alguna clase.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Un amigo podría no dar la talla o no presentarse a una cita. Si llegas a sentirte decepcionado, respira y acepta. No pidas demasiadas explicaciones y no entres en conflicto con nadie. Todo lo que suceda va a suceder para tu propio bien. Dentro de unos días lo comprenderás todo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Estarás vitalista y expansivo y eso te vendrá muy bien para dar ánimos a alguien que los necesita porque su salud anda algo tocada y además eso te está afectando a ti. Vas a estar a su lado y además le harás reír y tener un día muy entretenido y agradable.

Esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos permite sincronizarnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor perspectiva, más positiva y serena.