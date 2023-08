¿Qué te depara el futuro esta semana? Horóscopo del 6 al 12 de agosto de 2023

Conoce qué dicen los astros de ti. Foto: Getty

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para esta semana del domingo 6 al sábado 12 de agosto de 2023.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Desarrolla una doble piel para que todo te resbale y nada te hiera o te afecte. Cree firmemente en tus premoniciones. Sal de fantasías y creencias caducas y empieza a realizar quién eres y hacia dónde te encaminas. Ningún cambio te podrá sorprender ahora.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

El siguiente paso que debes dar no tiene nada que ver con lo que escuchas a tu alrededor: eres tú quien debe darse cuenta qué es lo que te hace vibrar. Decídete a vivir y hazlo ya, sin más dilación. Tu apuesta es ganadora: confía en ti mismo y salta al vacío.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Se avecinan cambios importantes en el puesto de trabajo. Tal vez se trate de un cambio de empresa, de residencia o de cargo. En cualquier caso, tendrás que tomar decisiones importantes que afectarán de un modo u otro en tu vida. Tómalas por ti mismo.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Te mostrarás particularmente optimista con respecto a un problema que, en realidad, no es tan grave como otros se empeñan en hacer creer. No hagas caso y sigue el dictado de tu voz interior: se solucionará más temprano que tarde, aunque todavía no sepas cómo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Una cena romántica pondrá el broche de oro a un día maravilloso que, desde luego, permanecerá en tu memoria durante muchos años. Te has ganado a pulso, con tu esfuerzo y con el poder de tu voluntad, cada una de las cosas que has ido consiguiendo en el último año.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Andarás algo justo económicamente hasta dentro de unos días cuando, al fin, cobres algo que se te debe. Abróchate el cinturón y prescinde de gastos erróneos, pero no lo hagas de cosas que son importantes para ti. Si habías quedado para ir al cine, ve: podrías sorprenderte con la película.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

La imaginación, la sensibilidad y las emociones se hacen cada vez más intensas. Tu personalidad se llena de magnetismo y te hace sobresalir y ganar popularidad entre amigos y conocidos. No hagas caso a comentarios de aquellos que sólo buscan criticarte por envidia.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Si dejas que un pensamiento tome forma, puede que veas una solución clara a un asunto laboral o que incluso puedas emprender una aventura profesional muy interesante. No renuncies a nada, toma nota y ve trabajando en ello poco a poco, con paciencia.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

El deporte al aire libre será un tónico excelente que te ayudará a recuperar la buena forma. Un tema amistoso puede resultar desalentador en principio, pero acabarás por encontrarle el lado positivo. La noche será perfecta para que la compartas con tu media naranja.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Observarás desde la distancia algo relacionado con personas que están cerca y quizá no estés muy de acuerdo con lo que hagan, pero te mantendrás alejado de inmiscuirte en sus problemas y más si tiene que ver con tu expareja o con los hijos de tu pareja actual.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

En casa, evita discutir por un tema doméstico, que siempre es el mismo. En vez de darle tantas vueltas al asunto, ponte manos a la obra para resolverlo de una vez, no es tan difícil si pones un poco de voluntad y buen talante. Aparca las preocupaciones por un rato y conversar sobre temas triviales.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Saltarás de alegría con la noticia que te dará un amigo, ya que significa que tus deseos de vacaciones van por muy camino y que todo indica que al final y tras algunos problemas, todo va a salir como querías. Prepara todo con cuidado, pero con toda la ilusión ya que será una experiencia magnífica.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos ayuda a vincularnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.