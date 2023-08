Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Géminis hoy 23 de agosto de 2023.

¿Cómo es la personalidad de los Géminis?

Estamos ante un auténtico terremoto. Además de su capacidad para socializar y versatilidad, los nativos de Géminis, regidos por Mercurio, son conocidos por no tener ni siquiera un minuto libre al día de descanso. Disfrutan de hacer cosas distintas cada día y constantemente buscan nuevos retos y experiencias que los ayuden a aprender y crecer. Por esto se los considera muy abiertos de mente y con el don de visualizar más allá de los horizontes. Además, luchan por asumir la incertidumbre como parte del proceso de descubrimiento. Con esto consiguen adaptarse rápidamente a cualquier adversidad y dar con soluciones originales a los problemas.

Sin embargo, en ocasiones esta capacidad de adaptarse también puede ser un arma de doble filo, ya que las personas Géminis pueden llegar a sentirse apesadumbrados por toda la información que tienen que procesar y pueden llegar a tener dificultades para conseguir concentrarse en una sola tarea. Por este motivo, es necesario que un Géminis sepa centrarse y ordene sus tareas por prioridad para no sentirse agobiado.

En las relaciones personales, los Géminis son populares por su carisma y su capacidad de ser encantadores, pero también pueden ser vistos como superficiales o personas con falta de compromiso. Para que no suceda, es importante que los Géminis hallen el equilibrio entre su ansia de descubrimiento y su capacidad para comprometerse con las personas y proyectos importantes para ellos. Con una comunicación abierta y sincera, los Géminis pueden formar relaciones férreas y duraderas con aquellos que les importan.

Géminis Hoy

Sale ahora a la luz algo que estaba oculto de tu pasado o de una parte de ti que nunca has compartido con nadie. No debes asustarte por ello, porque en el fondo te va a venir muy bien para desahogarte del todo y no andar escondiéndote a cada paso.

Consejos de hoy para Géminis

Practica la paciencia y evita ser demasiado lanzado en tus acciones. Meditar las cosas permite vislumbrar las cosas desde un lugar más lejano y claro. Escucha tanto de tu yo racional como emocional antes de emprender. Busca el equilibrio. Entendemos que adoras ser libre, Géminis, pero no abandones tus compromisos personales y profesionales.

