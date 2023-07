Horóscopo de Géminis hoy, viernes 7 de julio de 2023

Hoy te enojarás fácilmente. Foto: Uno TV

Esto es lo que le deparan los astros al horóscopo de Géminis hoy 7 de julio de 2023.

¿Cómo son los Géminis?

Estamos ante un auténtico terremoto. Además de su capacidad para socializar y versatilidad, los nativos de Géminis, dominados por Mercurio, son sin duda conocidos por su dinamismo e hiperactividad. Disfrutan de hacer cosas distintas cada día y siempre necesitan nuevos retos y experiencias para aprender y crecer. Este enfoque les permite ser muy abiertos de mente y con capacidad de ver más allá. Además, tratan de aceptar la incertidumbre como parte del proceso de descubrimiento. Con esto consiguen adaptarse rápidamente a cualquier adversidad y dar con soluciones originales a los problemas.

No obstante, en ocasiones esta habilidad de adaptarse también puede ser un arma de doble filo, pues las personas Géminis pueden llegar a sentirse agotados por la cantidad de información que acumulan para procesar y pueden llegar a tener problemas para lograr concentrarse en una sola tarea. Por esta razón, es necesario que un Géminis trabaje primero en centrarse y ordene sus tareas por prioridad para no sentirse sobrepasados.

En las relaciones personales, los Géminis son seres muy carismáticos y encantadores, aunque a la vez pueden ser percibidos como superficiales o personas que no se comprometen. Para que no suceda, es importante que los Géminis encuentren el equilibrio entre su ansia de vivir cosas nuevas y su capacidad para comprometerse con las personas y asuntos importantes para ellos. Con una buena comunicación, los Géminis pueden formar relaciones férreas y duraderas con aquellos que les importan.

Horóscopo de Géminis, viernes 7 de julio de 2023

Aún continuarás bajo un estado de ánimo encendido y airado, te enojarás con mucha facilidad y no te faltarán motivos porque en el trabajo te van a hacer alguna traición o una mala pasada. Pero como están en un momento de suerte, aunque muchas veces no lo creas, al final no les va a salir bien y saldrás airoso.

Consejos de hoy para Géminis

Abraza la paciencia y trata de no ser demasiado lanzado en tus decisiones. Meditar las cosas permite visualizar las cosas desde un punto de vista más lejano y claro. Escucha la voz tanto de tu lado racional como emocional antes de emprender. Busca el equilibrio. Entendemos que adoras sentirte libre, Géminis, pero no olvides tus relaciones profesionales y personales.

