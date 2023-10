Horóscopo de hoy jueves 12 de octubre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 12 de octubre.

Horóscopo 12 de octubre

Aries (21 marzo a 19 abril)

Hoy estarás muy satisfecho de algunos trabajos o tareas que has dado por concluidos. Esos proyectos no son ninguna mala idea, incluso si ves que se complican un poco. Aprovecha la tarde para hablar con alguien que te puede dar consejos sobre esa materia que se te escapa.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No discutas con nadie hoy y si ves algo que no te gusta demasiado o alguien dice palabras huecas o con mala intención, no hagas caso de ellas. Sigue tu camino sin mirar hacia ningún lado. No hace falta que te detengas en lo que te hace infeliz.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No estaría de más que te mostrases agradecido con una persona que aporta mucho a tu trabajo y que no recibe ningún tipo de motivación desde hace mucho tiempo. Si no lo haces ahora, es probable que no le puedas exigir dar más en el futuro y aportar más esfuerzo.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Te hace ilusión hacer esa visita que supone solidaridad o los regalos que alguien te hace y que te devuelven a la niñez en alguna medida porque sale a relucir tu espíritu infantil y los buenos recuerdos de la infancia. Lo pasarás bien y disfrutarás de cada momento.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Hoy tu visión y tu sentido práctico aumentan exponencialmente. Sabrás exactamente lo que te conviene si es que has podido superar traumas y problemas del pasado. Mirarás la vida de una manera diferente y llevarás a cabo cambios necesarios en lo cotidiano.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Jornada positiva en casi todos los aspectos. Podrás resolver algunos asuntos que estaban enquistados hace tiempo y que ahora se empiezan a aclarar. No dejes nada por hacer ni esperes que los demás lo hagan. Ponte las pilas y deja de lado los malos augurios, porque no serán ciertos.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Hoy será un día en que los acontecimientos traerán mucho placer y alegría. Tienes en tus manos tu futuro y ahora puedes moldearlo a tu manera. Tomas más conciencia de tu apariencia física y querrás hacer cambios positivos. Especialmente durante estos días festivos. Resplandecerás con una actitud más positiva ante los acontecimientos.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Puede que hoy te disguste un poco una crítica que alguien hará sobre tu trabajo o sobre algo que has expresado en público. Debes relativizar todo eso y darte cuenta e que no tiene tanta importancia como parece y que lo único importante es que busques tu camino, aunque en él cometas errores.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Las estrellas te apoyan ahora en todo lo que sea unión, compañerismo, relaciones personales. Busca, únete más a la familia porque es un momento en el que las relaciones mejoran. No sigas criticando aquello que no te agrada y observa más las buenas cualidades de los demás. Organiza algún tipo de evento social, comida, fiesta o reunión en donde puedas compartir tu tiempo generosamente.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Si aprendes sencillos ejercicios de relajación lograrás centrarte y conectar contigo mismo, por lo que no sólo te sentirás mejor tú, sino que el cambio será positivo para las personas que te rodean y que te quieren. Pasar el día nervioso y con la mente agitada no te beneficia.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Disfrutarás mucho con la buena conversación que te proporcionará un buen amigo: tal vez vayáis a cenar por ahí o tal vez salgáis a divertiros, como en lo viejos tiempos. En cualquier caso, vuestra relación se verá revitalizada y eso es muy bueno.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Te darán una gran noticia que hará que cambie tu perspectiva de la vida de un momento a otro. A partir de hoy te mostrarás mucho más optimista y confiado en el universo y podrás sentir una fuerza inmensa dentro de ti que te servirá de guía y brújula.

Esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos posibilita sincronizarnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor perspectiva, más positiva y serena.