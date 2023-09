Horóscopo de hoy jueves 14 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 14 de septiembre.

Horóscopo 14 de septiembre

Aries (21 marzo a 19 abril) horóscopo 14 de septiembre

Una cita romántica podría marcar este día en el que, en cualquier caso, estarás más nervioso de lo habitual, como si tuvieras mariposas en el estómago. Déjate llevar por estos momentos mágicos y no trates de analizarlo todo: hay ciertas cosas que la razón no entiende.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Cada persona tiene sus tiempos para hacer las cosas y hoy eso es algo importante en relación con un hijo o un familiar que te preocupa porque no ves un avance significativo o una mejora en algún aspecto de su vida. La comunicación, una conversación, será fundamental.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Es muy posible que eches de menos a alguien, pero tendrás que ver cuál es el lado positivo de esa separación y asumir que tiene un valor que te puede favorecer mucho en el futuro. Es algo que tu has elegido y que te compensará más adelante.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Es hora de que dejes atrás el pasado y aprendas a soltar a esa persona en la que no dejas de pensar ni un solo día. El único momento que puedes vivir es el presente y estás en el momento idóneo, si te abres a la vida, para que comiencen nuevas y excitantes aventuras para ti.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Tienes algo bueno que celebrar y aunque tienes otros campos mucho más conflictivos con los que lidiar, lo cierto es que hoy te vas a sentir con la alegría de poder compartir ese hecho positivo. Hay gente a tu lado que te apoya.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Te gustará estar rodeado de gente, mostrando tu lado más sociable en el que te apetece ser el centro de atención. Pero eso significa trabajo y debes pedir ayuda y no asumir solo la organización de una fiesta o de una reunión numerosa. Evita los choques con la pareja por este asunto.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Ahora que acaba de empezar el año, no estaría de más que fijases tus prioridades para avanzar en un objetivo concreto. Es cierto que te costará un esfuerzo, pero el resultado merecerá la pena y te autoafirmarás. Ten toda la fuerza interior que posees para ponerla a funcionar.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy todo te lleva a pensar quizá que necesitas a alguien a tu lado, aunque si no tienes pareja, no debes pensarlo en términos de necesidad, sino de compartir la vida y de abrir tu corazón a las emociones. No hagas prejuicios sobre el tema, déjate llevar.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Encauzas mejor tus expectativas de futuro, en especial si estás buscando trabajo, ya que alguien te sugiere una opción que puede ser muy valiosa. Sigue la pista y no te rindas porque te parezca que es algo que puede estar alejado de tus habilidades o tu experiencia.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

En un encuentro familiar disfrutarás de lo lindo escuchando las divertidas aventuras de alguien de tu familia. Reirás mucho y te sentirás orgulloso de tus raíces. Son días como el de hoy los que merece la pena que conserves, para siempre, en tu memoria.

Acuario (20 enero a 18 febrero) horóscopo 14 de septiembre



La mañana transcurrirá de un modo tranquilo y sosegado, pero en la tarde te esperan sorpresas como podría ser la visita de alguien que no esperas o una propuesta inesperada por parte de un amigo o un familiar. En ambos casos acabarás pasándolo muy bien.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Pones en valor tus capacidades delante de alguien que está por encima de ti y que intenta dejar en tus manos ciertas responsabilidades. Te interesa marcar los tiempos, no que lo hagan los demás. Pero si no recibes una compensación, no te exijas tanto.

Esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos permite unirnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.