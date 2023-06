Horóscopo de hoy jueves 22 de junio de 2023

A cáncer las cosas le saldrán las cosas diferentes. Foto: Uno TV

El horóscopo en Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 22 de junio de 2023, según tu signo zodiacal.

¿Qué dice el horóscopo de cada signo este 22 de junio del 2023?

Aries (21 marzo a 19 abril)

No tengas miedo de lanzarte en nuevas aventuras, de viajar y explorar el mundo ya que todo lo relacionado con el extranjero te beneficiará enormemente ahora, así que si alguien te ofrece un trabajo o un proyecto que implica viajar, acéptalo porque te va a dar muchas alegrías.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Es bueno que seas una persona confiada, pero cuidado: hoy alguien podría darte gato por liebre. Dice el horóscopo de este 22 de junio del 2023 que extremes precauciones y no dejes que te engañen. En el ámbito familiar tendrás que ser especialmente cuidadoso para no herir la sensibilidad de quienes te quieren.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

La perseverancia es una de vuestras mejores virtudes y hoy saldrá a la luz con fuerza inusitada. Obtendrás resultados muy positivos en un asunto importante que te ha llevado mucho tiempo preparar. Un amigo te va a dar una noticia muy importante que te hará sentir orgulloso de él.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Todo saldrá hoy de una forma diferente a como habías calculado en un principio, pero ello no debe preocuparte, pues las aguas volverán a su cauce mañana. Si el pensamiento negativo hace que te encuentres algo inquieto, corta con lo que estés haciendo y ve a ver una película en el cine.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Tu intuición no te va a fallar hoy al reconocer lo que pretende hacer una persona en un tema de negocios. Hay algo que no está nada claro y es mejor que pidas todas las explicaciones posibles o que incluso te alejes de ese asunto. No te conviene.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

A veces crees que tu mundo es muy pequeño y que debes abrir tus horizontes y tienes razón. El horóscopo de este 22 de junio del 2023 dice que te interesará todo lo nuevo, la tecnología, las innovaciones de cualquier tipo y lo cierto es que vas a disfrutar con el tiempo que inviertas en eso.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

No te dejes llevar por la timidez si conoces hoy a una persona que te interesa y que te parece inalcanzable. No lo será si te muestras abierto y algo más charlatán y muestras tu mejor imagen. No te preocupes de lo que piensen los demás, haz lo que realmente te apetezca.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Intenta no sacar de quicio ninguna situación ni darle la vuelta. Cuanto más objetivo seas, mejor te irá. No pienses que el mundo está contra ti, porque no es cierto. Pero sí es verdad que algunas acciones del pasado te pueden pasar factura. Debes estar preparado para ello.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Tu cuerpo y tu salud te van a preocupar mucho. No es que estés obsesionado con el tema, pero quieres verte y encontrarte bien. Despertará en ti el interés por modificar determinados hábitos cotidianos y por conocer nuevas terapias para sentirte bien contigo mismo.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Hay una relación personal, con un amigo, que estaba bastante deteriorada o que se había enfriado con el paso del tiempo. Hoy debes decidirte a retomarla. Resultará bien esta iniciativa, aunque tengas ciertos miedos en principio, debes vencerlos y actuar mirando hacia delante. No olvides pedir disculpas si es necesario.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Un problema familiar te afectará más de lo que te gustaría. Ten claro que no está en tu mano la solución. Sólo puedes aceptar lo que está ocurriendo de la mejor manera y mostrarte dispuesto a ayudar cuando esa ayuda se te solicite. No puedes hacer nada más.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Sabes que todo tiene solución, además contarás con el apoyo de algunas personas que son absolutamente fieles a ti. Y aunque tengas alguna disputa con algún amigo, siempre estarán los incondicionales que nunca te darán la espalda. Quédate con ellos porque te alegrarán la vida.

Esperamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos ayuda a vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más positiva y serena.