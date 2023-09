Horóscopo de hoy jueves 28 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 28 de septiembre.

Horóscopo 28 de septiembre

Aries (21 marzo a 19 abril)

Las circunstancias laborales estarán algo tensas, porque una persona se va a encargar de ponerte en evidencia. Ten precaución con todo lo que dices o haces, porque de ello depende que la escuchen o no. Pero no debes preocuparte, todo saldrá bien si actúas con un poco de mano izquierda.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Busca algo ligero o incluso frívolo que hacer hoy. A veces tienes demasiada conciencia y eso te hace padecer de un exceso de responsabilidad y crearte tensiones innecesarias que afectan a tu salud. Ojo. Tómate tu tiempo para descansar o hacer deporte.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No importa que ahora tengas menos dinero que hace unos meses: todo irá bien para ti en los asuntos económicos siempre y cuando no te obsesiones con obtener ciertos beneficios inmediatos de una inversión o negocio que, probablemente, necesitará para resultar rentable algo más de tiempo del que habías pensado.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Hoy disfrutarás de los momentos de ocio con todos los miembros de tu familia. Algo tan sencillo como ver una película en el sofá de tu casa, os unirá aún más. Una llamada inesperada te dará una gran noticia que afectará muy positivamente a tu vida familiar.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Es el momento de que no solo tengas en cuenta la realidad en sí, sino lo que todavía no ha sucedido pero que podría suceder. Tu futuro depende en buena parte de ti y puedes hacerte responsable de ello. Sigue sembrando y verás los frutos antes de que te des cuenta.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Alguien te va a pedir disculpas hoy por un hecho del pasado que te afectó bastante y del que aún guardas un mal recuerdo y ¿por qué no reconocerlo? cierto rencor. Se lo más generoso posible con esa persona e intenta perdonarla, te sentirás mucho mejor.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Casi sin darte cuenta, vas a encontrar la solución a ciertos asuntos que no sabías cómo encarar probablemente relacionados con la familia y las fiestas navideñas. Ahora lo ves mucho más claro porque no te importa decir lo que piensas y o que sientes. Hazlo amablemente.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Tu bienestar es lo primero: estás en un momento de tu vida en el que le das mucha importancia al equilibrio emocional. Por eso, necesitas cerrar algunos frentes que hay abiertos y que te están restando tranquilidad. Coge el toro por los cuernos y afronta las cosas.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

No tienes que preocuparte tanto por la salud de un familiar sobre el que no tienes control. Hace tiempo que no acepta tus consejos y sabes que él es libre de tomar sus propias decisiones. Dale espacio y, simplemente, predica con el ejemplo para que puedas inspirarle.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Tienes un espíritu festivo que no te abandona aun cuando sabes que te quedan muchas cosas por resolver en lo que a tus labores se refiere. De alguna manera te las ingeniarás para llegar a un término medio en donde no te tengas que sacrificarte tanto. El trabajo se mezcla ahora con las actividades sociales.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Estás ya cerca de finalizar un ciclo, de llegar al final de una fase de algún proceso que significa desprenderte de algo que ya no te interesa tener en tu vida y eso es bastante positivo. Pero debes dar un último paso que puede ser algo complejo. Valor.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

No te interesa nada que huela a pasado, porque eso ya no es lo que necesitas ni en el amor ni en el trabajo. Se abren nuevos panoramas en estos aspectos si sabes dejar atrás sin temor lo que ya no es tu presente. Lo importante es mirara al frente. Surgen oportunidades.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos posibilita unirnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo manejar nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más positiva y serena.