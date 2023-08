Horóscopo de hoy jueves 3 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 3 de agosto.

Aries (21 marzo a 19 abril)

No te exijas tanto a ti mismo, porque en ocasiones eres demasiado perfeccionista y eso te lleva a ponerte tenso y al final el resultado no es nada positivo. Quizá tu te fuerces a hacer las cosas de la manera más perfecta posible, pero es humano cometer errores, así que debes ser más indulgente contigo mismo.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

La actitud desconfiada de tu pareja te pondrá alerta, descubrirás de dónde vienen los comentarios que la hacen dudar y aclararás las cosas, hoy alejarás esa influencia negativa de tu relación. Entrarás en un período de reflexión y buscarás nuevas alternativas en tu entorno.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No trates de satisfacer las necesidades de todos los que tienes a tu alrededor, porque eso te va a producir agobio, no te traerá ninguna buena consecuencia. Está bien que te preocupes por los tuyos, pero no hasta el punto de que no dejes espacio para tus propios asuntos.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Te asaltarán muchas inquietudes y preocupaciones, o querrás abordar muchas cosas a la vez. En realidad es un buen día, pero sin saber por qué estarás bastante nervioso, sobre todo por la mañana. Todo ello solo es fruto de tu carácter, muy impaciente y encendido. Ya hacia la tarde te sentirás bastante más calmado.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Alguien te va a hacer hoy sonreír y compartir una ilusión y más si tienes niños pequeños cerca, que te van a dar mucha energía positiva y con quienes el tiempo va a pasar muy deprisa. Deja que todo eso te envuelva y disfruta plenamente de esos momentos.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Empieza a cuidar de tu salud más de lo que lo estás haciendo. No es malo que mires tanto por el aspecto físico, pero conviene que no te quedes en lo superficial: ve a lo profundo, a lo interno, a lo que no se ve, pues será entonces cuando alcances un bienestar integral.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Cargarás con un sentimiento algo incómodo y con cierta preocupación porque haces algo que sabes no está bien o cometes un error. Debes reconocerlo cuanto antes y así, por lo menos, te sentirás más liberado. Además, tiene arreglo, no te preocupes.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre) horóscopo 3 agosto

Puede ser que en el día de hoy tengas un dinero extra, pero también lo gastarás pronto. Desarrolla todo lo que puedas el aspecto más divertido de tu personalidad, eso te ayudará. Intenta ser mas profundo en lo sentimental y no caer en la banalidad.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Vas a buscar constantemente nuevas experiencias, pero es probable que tu afán por la acción y el cambio oculte un miedo a establecer vínculos duraderos. Huirás de los compromisos porque no quieres sentirte atado emocionalmente. Valora entre la acción y la emoción y decide.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero) horóscopo 3 agosto

No te preocupes si alguien no entiende tu postura en temas de estudios y más si llevas la voz cantante. Es el momento de imponer tu criterio, sin dejarte presionar. Si tienes que organizar un grupo, hazlo con método, por escrito y con sentido de la equidad.

Acuario (20 enero a 18 febrero) horóscopo 3 agosto

Un poco de aire fresco, incluso si no hace un día especialmente agradable, te vendrá muy bien porque la naturaleza te puede transmitir mucha energía y ayudarte a meditar y centrarte más en el ahora. Eso es lo que debes de pensar, esquiva pensamientos negativos.

Piscis (19 febrero a 20 marzo) horóscopo 3 agosto

Aunque no quieras reconocerlo abiertamente, te apetece mucho encontrar a alguien en el plano amoroso y hoy vas a dedicar esfuerzos a ello a la menor oportunidad que se presente. Mira a tu alrededor, a alguien que conoces porque vive cerca o coincides con esa persona en ciertos círculos.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos ayuda a conectar con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo tomar decisiones en nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.