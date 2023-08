Horóscopo de hoy jueves 31 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este jueves 31 de agosto.

Aries (21 marzo a 19 abril)

No le des tanta importancia a todo porque eso no te conviene y te hace tender a exagerar las cosas que no son más que nimiedades y que en el fondo, no van a ningún lado. Un poco de “after-work” te vendrá bien para olvidar tensiones. Pero no sigas hablando de esas cosas que te molestan.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Las oportunidades no llegarán solas: sigue adelante con esfuerzo y perseverancia. Estás consiguiendo ver la vida de un modo más amable, pero hay días, como hoy, en los que podrías caerte y verte atrapado por pensamientos negativos de los que conviene huir.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Si surge un problema que no habías previsto, tendrás que hacerle frente de la manera más enérgica posible, pero sin perder los nervios ni el control, algo que podría sucederte y afectarte mucho. Antes de dar ningún paso, piensa en lo que haces.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Emplearás horas en un chat o en otro tipo de comunicación instantánea, lo que hará que te sientas envuelto en una sensación extraña de pérdida de tiempo, que en realidad no es tal, porque a veces perder el tiempo significa no perderlo y porque tal vez conozcas a alguien interesante.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Si recibes un mensaje un tanto misterioso lo mejor será que no lo contestes de inmediato. Reflexiona, procesa la información primero y, algo más tarde, defiende bien tu postura. Asume lo que pueda suceder sin que te importe lo que sea: al final será para bien.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Tendrás que trabajar duro para que tus jefes te valoren, pero pronto recibirás una recompensa que hará que todo el esfuerzo haya merecido la pena. No te sientas mal, todos tus compañeros no tienen la misma suerte que tú. Ellos están haciendo su camino y tú el tuyo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Inicias una etapa favorable en lo profesional. Tienes buenas ideas y sabes cómo llevarlas a la práctica. Expónselas a tus superiores ya que alguna de ellas será bien recibida. Podrías suscitar la envidia de un compañero malintencionado, pero no debe afectarte.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Seguirá en ti ese sentimiento de querer comerte el mundo y gracias a ese subidón de autoestima tal vez conozcas a alguien especial. Continúa hacia delante, sin miedo a nada, sabiendo que lo que pase será lo mejor que tiene que pasar para ti.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Puedes liberarte de la vergüenza que te está impidiendo hacer algo que deseas hacer y pasar a la acción. Confía en ti mismo y en la vida y todo saldrá bien. No te atormentes tú solo con ideas limitantes que no se basan en la realidad: actúa con decisión.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Tendrás que delegar algunas tareas que has estado llevando a cabo directamente. Si tienes una persona a tu cargo, comprende que no puedes encargarte tú de todo. Está bien que hagas por esa persona tanto como haces, pero de vez en cuando necesitas darte un respiro.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Cuando termines con todas tus obligaciones y tareas, llama por teléfono a tu madre o, mejor aún, ve a verla. Ella u otro familiar cercano te necesitan más que nunca. Puede que sobren las palabras y que sólo necesite el calor de tu compañía.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Te sentirás más sensible con la gente que te rodea y compartirás buenos momentos con ellos, con complicidad y mucho cariño recíproco. Si tienes pareja, las cosas funcionarán muy bien entre vosotros: una unión armónica sin tensiones que te proporcionará mucha felicidad.

Esperamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te aguardan. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos permite conectar con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.