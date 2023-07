Horóscopos de hoy lunes 3 de julio de 2023

Un familiar se reconcetará con libra. Foto: Uno TV

El horóscopo de Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este lunes 3 de julio del 2023, según tu signo zodiacal.

¿Qué dice el horóscopo de este 3 de julio del 2023?

Aries (21 marzo a 19 abril)

Sabes sortear un obstáculo y convencer a alguien de que cambie su postura en un asunto de trabajo. Tu simpatía funcionará muy bien, utilízala con medida, sin exceso alguno que puede al final dar una imagen poco afortunada de ti. No hables demasiado y mide tus opiniones.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Tu pareja hace todo lo posible intentando apoyarte en tus decisiones, por más descabelladas que parezcan, pero tu no le das ni las gracias. Todo lo que te ocurre es consecuencias de tus actos, así que no lo pagues con tus seres queridos. No se lo merecen.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Según el horóscopo de este 3 de julio del 2023, hoy tendrás demasiadas tareas sobre la mesa y vivirás algún cuadro de ansiedad que tendrás que controlar positivamente. Distingue lo que es importante de lo urgente y no te desesperes por cosas que no tienen solución. La vida empieza cada día.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Si es necesario, pon buena cara y no entres en discusión, por mucho que pienses que alguien está diciendo una tontería y mucho más si es por las redes sociales. Y mejor aún, desconecta el móvil un rato y así evitarás perder el tiempo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Le estás dando demasiadas vueltas a un tema de trabajo que no las merece. Si has cometido un error o ha habido algún fallo del que eres el responsable, asúmelo ya y sigue hacia delante sin mirar atrás. Al fin y al cabo todo el mundo tiene derecho a equivocarse.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Te ronda un éxito, una idea muy acertada o una unión de fuerzas con alguien que puede salir muy bien si todo queda expuesto sobre la mesa desde el principio y en eso llevas las de ganar porque sueles ser muy directo y claro en tus planteamientos.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Te encanta la Navidad y, por eso, estarás bastante inspirado y generoso, además tenderás a idealizar situaciones y personas y a dulcificar los hechos con el paso del tiempo. Un familiar que hace tiempo que no ves se pondrá en contacto contigo para darte noticias.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No intentes hacer demasiadas cosas a la vez o corres el riesgo de dispersarte mucho. Es mejor que concentres tus esfuerzos en una tarea concreta. Así te sentirás mejor mentalmente y podrás acabarla cuanto antes. La familia puede llevarte a una situación que sentirás como un peso. Intenta mantener tu postura.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Según el horóscopo de este 3 de julio del 2023, te apetece mucho que ese éxito que has conseguido haga el mayor ruido posible y llevas razón en que es importante para ti expandirlo. Hoy buscarás los medios o las personas que puedan ayudarte a llevar a cabo esa tarea. Puedes alcanzar nuevos objetivos.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Estarás en buena disposición para colaborar en un asunto profesional en el que han solicitado tu ayuda por cierta situación dada. Esa buena voluntad va a quedar muy clara y te será beneficiosa en el futuro. Lo harás con toda tu mejor intención.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Tus dudas pueden aclararse gracias a la intervención de una persona que te asesorará correctamente. Una vez que éstas se disipen, pasa a la acción decididamente, sin esperar más tiempo. Nunca estuviste tan cerca de que tus deseos se hagan realidad.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Buen momento en lo laboral que puede traerte algún tipo de avance en tu carrera profesional. Plantéate realizar cambios para tener una mejor calidad de vida. Hoy necesitas reflexionar y pensar sobre tu relación y vas a buscar hacer cosas nuevas junto a tu pareja.

Ojalá que estas revelaciones del horóscopo de este 3 de julio del 2023 te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos posibilita sincronizarnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo manejar nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.