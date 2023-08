Horóscopo de hoy martes 1 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este martes 1 de agosto con el horóscopo general.

Horóscopo del 1 de agosto

Aries (21 marzo a 19 abril)

Los astros se confabulan para que el romanticismo entre en tu vida. Tu pareja va a tomar las riendas de vuestra relación y te va a sorprender. Si no tienes pareja también protagonizarás un encuentro apasionado con una persona con la que mantuviste un idilio hace tiempo.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Empezar el día dando un largo paseo hará que, a continuación, las ideas fluyan y que tu capacidad creativa alcance límites extraordinarios. Eres muy valioso, pero para que puedas demostrarlo debes, primero, creer en ti. Eso es algo que no haces todavía.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Tus sentimientos son profundos, aunque bien controlados, ya que los reservas para las personas que merecen tu confianza y tú afecto. De hecho, tienes la esperanza de encontrar a la pareja perfecta, esa personificación de todas las virtudes que esperas de una relación verdadera.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Será un lunes diferente, lleno de experiencias nuevas y excitantes. Puede que conozcas a personas interesantes en un evento de sociedad o puede que un amigo te sorprenda con una actividad que te resultará muy grata. En cualquier caso, es esencial que te dejes llevar. Vive.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Debes descubrir qué es lo que te está inquietando tanto. Hay una causa subyacente a tu estado emocional que aún no ha salido conscientemente. Debes mirar bien de qué se trata, para luego avanzar en el camino que tú quieres: solo así podrás ser feliz.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No seas tan autocrítico contigo mismo, porque puedes caer fácilmente en la obsesión por el modo en el que haces las cosas. Se más indulgente y perdónate más, ya que así te sentirás más libre. Vas a encontrar tiempo para reunirte con los amigos y renovar los lazos de amistad.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Un giro del destino te llevará al lugar en el que deseas estar más rápido de lo que un día soñaste. No hagas nada que te aleje de tu verdadero yo. Es hora de cumplir sueños y de avanzar por un camino que de ninguna manera puede resultar limitador para ti.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No es un día hoy para discutir con la pareja, porque estarás algo tenso y poco claro sobre la relación. Deja que disponga las actividades comunes y no critiques todo lo que haga, aunque no te guste. Busca tu propio espacio y tiempo, ya que eso te aportará tranquilidad.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Es bien sabido que siempre das lo mejor de ti mismo en los momentos más tensos o difíciles, te atrae el riesgo y es que lo que atemoriza a otros a ti te estimula. Por eso hoy tendrás la cabeza más fría y eficaz que nunca, logrando triunfar o sobreponerte sobre los problemas más difíciles y en general tendrás un día afortunado.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Recuperarás el contacto con un amigo al que no veías desde hace tiempo y que era bastante especial para ti. Tal vez te escriba a través de las redes sociales o tal vez te encuentre causalmente por la calle. Es tu oportunidad de cultivar de nuevo una amistad que nunca tuvo que desaparecer.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Será un día de sube y baja emocional: atravesarás por distintos estados emocionales sin saber muy bien por qué y tendrás que ponerte manos a la obra para no dejarte llevar por la tristeza y la melancolía. Hay aspectos de tu pasado que te cuesta entender. Es hora de dejarlos ir.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

No debes seguir, a cualquier precio, las pautas que te dará tu jefe: sean o no equivocadas eres tú quien, en cada momento, ha de hacer lo que cree conveniente. Tienes derecho a equivocarte, pero además, en esta ocasión, es él quien estará equivocado.

Esperamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos ayuda a vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor postura, más positiva y serena.