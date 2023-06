Horóscopo de hoy martes 20 de junio de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros con el horóscopo de este martes 20 de junio.

Horóscopo 20 de junio

Aries (21 marzo a 19 abril)

No debes dejar pasar más oportunidades que pueden llevarte al siguiente nivel profesional. Es importante que tengas en cuenta que lo que ahora te parece imposible de conseguir no tiene por qué ser imposible. Mira al pasado y descubre todo lo que has conseguido hasta ahora.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Debes recoger los beneficios de un esfuerzo previo. Aunque no sea lo habitual en ti, no dejes de presumir de tus logros, porque hoy tendrás oportunidad de ello en una reunión social o en una fiesta muy interesante. Sorprenderás a algunos, pero eso hará que te miren con más interés.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Escucha antes de hablar y deja que los demás te den esa información que te vendrá muy bien para saber por dónde debes ir en el trabajo. No muestres tus cartas antes de ver las de los demás. Cuando quieres, sabes jugar muy bien a hacerte el despistado.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Ojo con la alimentación, que quizá en estos días te estés sobrepasando en ciertos alimentos que no te convienen para nada. No te interesa saltarte tus propias reglas, por mucho que tengas la tentación. No dejes de hacer alguna clase de ejercicio.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Los procesos que se están dando a tu alrededor, quizá en alguien de la familia que tiene un cierto problema, te afectan en la organización de tus asuntos. Hoy te dedicas a solucionar, quizá vía teléfono, todo eso y vas a emplear mucha energía mental, así que procura tomarte un rato de relajación.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Se marchan de tu vida personas que de alguna manera te han perjudicado y te unes a personas que sabrán recompensarte por todo lo perdido. El deseo y la ambición te empujan ahora a lograr lo que antes te parecía imposible. De los fracasos vividos te llegará tu golpe de buena suerte. Le darás un toque único y especial a tu labor creativa.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Te vas a preocupar mucho de la gente de tu entorno y estarás muy pendiente de sus deseos, necesidades y preocupaciones. Eso, en el fondo, te hace sentirte mucho mejor. Conseguirás ayudarles en algo importante, lo que te dejará con gran tranquilidad.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No te metas en una conversación o discusión que no es de tu incumbencia, ya que alguien podría hacértelo ver de manera poco amable. Controla más tu curiosidad, porque hoy será un poco irrefrenable y te puede llevar a cometer un error. Cuidado con los gestos, leerán en tu cara.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Hay un contacto profesional que no debes dejar de lado y si te invitan después del trabajo a tomar algo, no es el día hoy más indicado para decir “no”, aunque no te apetezca mucho. Es importante que lo hagas ya que eso va a mejorar tu imagen social.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Debes separar los sentimientos de tus finanzas. Si compartes algún negocio con un familiar o un amigo, lleva un control exhaustivo de las cuentas para no llevarte ninguna sorpresa negativa. Puede que sea el momento de montarte por tu cuenta para que no se resienta vuestra relación.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Tienes grandes sueños e ideales y estos harán que hoy te sientas especialmente apasionado y motivado aunque al mismo tiempo más inquieto y nervioso que de costumbre. Debes tomar todo con más calma y pensar que la suerte te acabará llevando antes o después a la meta con la que sueñas.

Piscis (19 febrero a 20 marzo), horóscopo 20 de junio

Estaría bien que lleves cierto control de tus ingresos y de tus cuentas, pero no te obsesiones con ello: tienes dinero de sobra para poder vivir despreocupadamente y eso no va a cambiar al menos por el momento. En el terreno amoroso, te aguardan sorpresas.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos ayuda a conectar con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.