Horóscopo de hoy martes 26 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este martes 26 de septiembre.

Horóscopo 26 de septiembre

Aries (21 marzo a 19 abril) horóscopo 26 de septiembre

No permitas que tus nervios te jueguen una mala pasada, tomate las cosas con calma. Es una jornada ideal para rememorar junto a tu pareja todo el tiempo que llevan juntos y así fortalecer más vuestra relación. Disfrutaréis de la estabilidad de este momento.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Tu diálogo interno va a estar hoy buscando alguna respuesta a un asunto que te preocupa y es muy posible que la encuentres y te sientas mucho mejor a partir de ese momento. Tu autoestima sale muy reforzada. Sabes que has elegido correctamente.

Géminis (21 mayo a 20 junio) horóscopo 26 de septiembre

La luna llena te va a traer algo muy inesperado y que no te habías imaginado y son las ganas de empezar algo completamente diferente a lo que habías hecho hasta ahora en muchos aspectos. Tendrás fuerza suficiente para todo ello.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No te sientes valorado por los demás, pero ellos no tienen la culpa. Lo que estás percibiendo de los otros no es más que un reflejo de lo que piensas de ti mismo. Tienes que aumentar tu autoestima para que las cosas empiecen a mejorar. Tú puedes conseguir lo que te propongas.

Leo (24 julio a 22 agosto) horóscopo 26 de septiembre

Será un día para disfrutar de los amigos y en el que coquetearás con alguien que te llamará la atención. Disfruta y diviértete, pero si tienes pareja, no la excluyas, permanece a su lado y divertiros juntos. Se inicia un periodo de cambio en tu relación.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Lo que te proponen los amigos no te va a convencer mucho hoy, así que optarás por hacer tus propios planes, pero es importante que les avises y no dejes a nadie esperando por ti. De lo contrario, alguien podría enfadarse bastante. Cuidado.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

De forma casual, accedes a una información sobre una persona muy cercana a ti. Sé precavido y no la difundas ya que puedes perjudicarla. Si lo ves conveniente, comunícale que conoces su secreto. Quizás se vea aliviada y aproveche la ocasión para pedirte consejo.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre) horóscopo 26 de septiembre

Prudencia hoy con el automóvil o con ejercicios bruscos que signifiquen ir más allá de lo razonable. Todo lo que signifique movimiento, hazlo con mucha calma y medida ya que puede aparecer una vieja lesión y eso ahora frenaría tus actividades cotidianas.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Sabes que en el fondo tienes fuerza para salir hacia delante y hoy será una jornada en la que te vas a encontrar contigo mismo de una manera muy intensa. Los asuntos laborales pueden dar un giro, pero sabrás manejarlos para que al final te sean muy favorables. No pierdas la sonrisa.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero) horóscopo 26 de septiembre

Es necesario que definas mucho tu postura con un amigo o una amiga para evitar que haya problemas, sobre todo si hay implicado algún tema de dinero o compartís bienes o vivienda. Si lo haces, todo va a ir bien, es lo más acertado.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Determinada preocupación, quizá relacionada con la familia, hace que tengas los sentimientos a flor de piel y que busques el apoyo y los mimos de tu pareja. Hoy estarás especialmente receptivo. Si estás soltero no te quedes en casa porque puede ser una velada muy interesante.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Hay algo en tu interior que te sigue haciendo sentir incómodo pero hoy lo olvidarás todo al tener una experiencia extraordinaria que marcará, al menos en cierto sentido, un antes y un después en tu vida. Disfrutarás al máximo y te sentirás pleno.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos posibilita unirnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.