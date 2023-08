Horóscopo de hoy martes 29 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este martes 29 de agosto.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Un enfado o discusión con tu pareja o un familiar teñirá el día de gris. Si te has equivocado, reconócelo y pide disculpas. Si se ha equivocado el otro, pásalo por alto. La vida puede ser maravillosa si decides verla así y no le das importancia a lo que no la tiene.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Debes resolver un conflicto interno y para ello, lo mejor es no negarte lo que sientes realmente porque ese será el primer paso para solucionarlo. Hoy lo verás con mucha claridad si dejas los miedos y te enfrentas con valentía a ello. Descubrirás lo que deseas hacer con tu vida.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Una ola de optimismo te invadirá hoy y contemplarás todas las situaciones que te rodean desde un prisma positivo, pero puede que suceda algo a lo largo del día que modificaría tu visión en parte. En cualquier caso, no te dejes llevar por los pensamientos negativos.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No te faltarán tentaciones o experiencias nuevas en esta jornada en la que te vas a dejar llevar por lo más original, lo más inesperado. Las sorpresas serán positivas y las acogerás con alegría, aunque quizá vengan a estropear el plan que habías trazado para las horas de asueto.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Sí puedes conseguir eso que te propones y puedes conseguirlo ahora: no esperes hasta mañana o pasado mañana, pues es en la postergación, precisamente, donde reside una de tus debilidades. Es bueno que aprendas a gestionar ese tipo de emociones negativas.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Ten cuidado con las envidias y los enemigos. Ya se que los subestimas y te preocupan poco o nada por ellos, pero hoy te podrían dar un disgusto. Sin embargo ahora, al igual que otras veces, la suerte va a estar de tu lado y lograrás salir airoso de cualquier infortunio que te intenten provocar.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Será una jornada bastante apacible, en la que te van a servir de mucho las conversaciones con un amigo que tiene mucha clarividencia, que sabe ir más allá de la superficie de las cosas y que te aportará una visión muy interesante sobre un asunto personal.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Notas hoy el peso de las responsabilidades familiares y echas de menos cierta independencia o libertad de acción. No debes dejar que eso te lleve a deprimirte y piensa que nadie te ha obligado a aceptarlas. Si te quejas, alguien te lo hará ver con cierto desagrado.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Aunque estés muy seguro de ti mismo, hoy no estará de más tener precauciones extra en lo que vaya a hacer o decidir, sobre todo si están implicados los hijos o niños pequeños. Repasa las circunstancias, asegúrate bien de dónde y con quién van, aunque te pongas pesado.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Necesitas un descanso de un trabajo o de unos estudios que realmente te han costado bastante esfuerzo acabar y que ahora cierras ese capítulo. Date ese respiro, sal y cambia tu paisaje, es importante para que renueves fuerzas de todo tipo.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Hay algo que te está incomodando y no sabes qué es. La respuesta está en ti, pero últimamente andas tan ajetreado que no tienes tiempo de reflexionar a solas contigo mismo. Párate a pensar y toma nuevas medidas y acciones que te hagan acercarte a lo que deseas.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Es preferible que dejes de pensar en la discusión que mantuviste hace poco con una persona querida. Si de verdad sientes que has de pedir perdón, hazlo, pero de nada sirve que te atormentes con ese sentimiento de culpa o de ira que te está atrapando.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que están por venir. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos posibilita conectar con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.