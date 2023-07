Horóscopo de hoy martes 4 de julio de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este martes 4 de julio, con el horóscopo.

Horóscopo del 4 de julio

Aries (21 marzo a 19 abril), horóscopo 4 de julio

Retomarás un tema legal que no te gusta mucho, pero al que tienes que hacer frente porque te llega una información o una petición oficial que te lleva a ello. Será una jornada un poco aburrida y bastante ajetreada, pero debes de tener paciencia.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Deja de controlar y manipular y permite que los acontecimientos puedan fluir de la mejor manera. No tienes que hacer nada: solo permitir que las cosas sucedan. Fluye como no lo has hecho hasta ahora nunca y confía en que todo se va a resolver de forma óptima.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Sentirás una gran paz interior después de que se resuelva un asunto que te tenía atado de pies y manos. Es importante que guardes para ti el fondo de la cuestión: los demás podrían no entenderte y esta falta de comprensión te provocaría un gran dolor.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Debes seguir guardando un secreto que puede afectar a alguien y que realmente no conviene la pena desvelar ya que no aportaría nada relevante y sin embargo puede producir dolor a alguna persona que quieras. Al fin y al cabo, su vida no debe alterarse.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Si te aburres un poco hoy y quieres hacer algo, lo mejor es buscar un poco de actividad entre tus aficiones y tus amigos. Las comunicaciones han mejorado mucho y ahora la conversación será fluida y amable. Todo eso contribuye a ponerte de muy buen humor.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No debes darle más vueltas al asunto si has sufrido una ruptura sentimental recientemente. Piensa que el destino juega a tu favor y que esa situación te ha servido para madurar y crecer emocionalmente más de lo que parece. Pronto llegará a tu vida algo muy bello que te hará sonreír.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Hallar soluciones debe ser tu meta hoy, sobre todo porque van a plantearte un problema relacionado con una vivienda o con algo que posees lejos de donde vives. Si puedes, planea un viaje para los próximos días para ver las cosas con tus propios ojos.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Alguien que te gusta desde hace bastante tiempo empezará a hacerte algo de caso y te sentirás muy bien, pero cuidado, no debes confiarte. Tal vez pueda confundir sus sentimientos hacia ti o tal vez no, pero en cualquier caso debes ir lento, sin tener demasiadas expectativas.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Ser generoso es algo positivo, pero cuando te dé por invitar a comer a tus amigos o por hacer regalos a tu pareja, vigila que aquello no te deje en números rojos. Deberías de ahorrar. Pues puede que necesites algo de dinero en el momento mas inesperado.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero), horóscopo 4 de julio

Has hecho un gasto ineludible y eso te lleva a volver a repasar las cuentas hoy. Está claro que debes de ahorrar en algún capricho y que es momento de priorizar en lo más esencial, lo más necesario para la familia. Y en eso debes centrarte sin dudarlo.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Retomarás algunos asuntos pendientes, pero con mucha calma porque no tendrás un día especialmente activo. Al contrario, habrá una clara tendencia a la relajación e incluso un poco de vaguería. Pero te lo puedes permitir y te vendrá muy bien mentalmente no hacer nada.

Piscis (19 febrero a 20 marzo) horóscopo 4 de julio

Tienes más talento del que crees y si hoy abres bien los ojos te darás cuenta de ello. Son muchas las cosas que puedes hacer, pero tendrás que ser valiente y atreverte a sacar tu creatividad cueste lo que cueste y suceda lo que suceda. Puedes hacerlo.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos posibilita sincronizarnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.