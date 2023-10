Horóscopo de hoy miércoles 11 de octubre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 11 de octubre.

Horóscopo 11 de octubre

Aries (21 marzo a 19 abril)

Echarás de menos a alguien con quien te gustaría estar hoy y no puedes porque las circunstancias te lo impiden. Puede que lleves una especie de “doble vida” sentimental que te trae alguna tristeza. Pero has aceptado las reglas del juego, asúmelo.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Modera tu ritmo para no quedarte sin energías cuando más las vas a necesitar. El descanso mental y físico, aunque sea por poco tiempo, serán tu mejor medicina. Ve preparando tu espíritu y conseguirás que tus amigos te regalen amistad verdadera y sincera para compartir el resto de tu vida.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

En algún sentido, hoy te vas a llevar un pequeño revés. No será nada grave, pero lo cierto es que te puede poner de mal humor al menos por un rato. Creerás que alguien te desprecia, no es cierto. Se te pasará pronto y seguirás el día con ánimo.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Hay algunas personas que no te están aconsejando demasiado bien en cuestiones de dinero o temas legales. Alguien se equivoca y aunque no sea con mala intención, el perjudicado eres tú. Pide consejo a un profesional o a una persona que sabes no te va a engañar.

Leo (24 julio a 22 agosto)

No te obsesiones con un asunto que ahora mismo no puedes cambiar. Es preferible que te centres en otras cosas más productivas. Pronto encontrarás las respuestas que estás buscando, pero ahora mismo necesitas dejar pasar el tiempo. Todo va a ir bien.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Podrías tener problemas hoy en tus relaciones amorosas y emocionales, esto puede deberse a que no estás mostrando tus emociones de forma positiva. Por otro lado, no será el mejor día para la firma de contratos. Utiliza tu elevada intuición y visión en los negocios.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Las relaciones familiares estarán algo revueltas y más si tienes hijos, porque en algún momento pueden acabar con tu paciencia. Busca tiempo para ti mismo y para relajarte para podr seguir adelante. Una persona cercana o un amigo te dará una pista muy importante para ello.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Sueños e ilusiones que se hacen realidad en un día que te va a traer importantes alegrías y satisfacciones, sobre todo en tu vida íntima, sentimental o familiar y estas llegarán por los caminos o a través de las personas que menos imaginas. Tendrás noticias o reaparecerá alguien muy querido.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre) horóscopo 11 de octubre

Algunos problemas familiares te van a afectar bastante y no lo puedes evitar. Piensa en qué puedes hacer para ayudar y organiza las cosas con mucha calma ya que por el momento no puedes hacer nada más. Organiza todo con calma y cabeza.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Físicamente va a experimentar mejoría, sobre todo si has tenido un bajón psicológico o una dolencia que empiezas a olvidar. Se renuevan las energías mentales también y el humor será bastante bueno. No dejes que los problemas ajenos te salpiquen, pon barreras.

Acuario (20 enero a 18 febrero) horóscopo 11 de octubre

Un sentimiento de tristeza te embargará por completo después de revivir un recuerdo que te gustaría no haber vivido nunca. Acepta la tristeza y permítete no estar alegre todo el tiempo. Por la tarde, posiblemente, todo cambiará gracias a un buen amigo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo) horóscopo 11 de octubre

La Luna nueva de hoy en tu signo te remueve y te trae una tentación que podría alejarte de uno de tus objetivos actuales. Pero si te mantienes firme, con las ideas claras sobre lo que quieres, nada ni nadie podrá conseguir que te desvíes. Practica el arte de decir que no en el momento adecuado.

