Horóscopo de hoy miércoles 16 de agosto de 2023

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 16 de agosto.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Debes hacer un esfuerzo por exigirte un poco menos a ti mismo, vaciar la mente de pensamientos y disfrutar del momento. Lo mereces y no lo estás haciendo. Es precisamente en estas fechas cuando podrían suceder cosas maravillosas en tu vida.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No te confíes. Si no te cuidas pagarás las consecuencias. Tu organismo te dará un toque de atención si sigues comiendo y bebiendo a tu antojo. Has pasado una época estable, pero tendrás problemas de salud si sigues saltándote a la torera todas las normas habidas y por haber.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Olvida los amores del pasado, porque no regresarán tal y como te gustaría, ya que todo es ahora diferente. Además, las cosas se podrían complicar con la pareja si se entera de este pequeño desliz, aunque sólo sea una conversación. Se renovarán las ganas de terminar un proyecto o estudios que dejaste aparcados.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Te cuesta pedir consejo, pero hoy es algo que te vendrá muy bien hacer. No significa nada negativo, simplemente que necesitas otro punto de vista para una cuestión que tiene que ver con las relaciones de amistad. Esa otra opinión será muy certera.

Leo (24 julio a 22 agosto), horóscopo 16 de agosto



Canaliza bien tus energías vitales y dale a tu cuerpo lo que necesita ahora. Un buen masaje o cualquier tipo de relajación te va a venir muy bien para ponerte a punto física y mentalmente. Se aleja un conflicto familiar y llegas a un acuerdo en temas de herencias o de dinero.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Es importante que hoy no hagas nada por compromiso. Es mejor que te comprometas, de una vez por todas, contigo mismo. Si haces cosas que no quieres hacer tal vez tengas que empezar a decir que no cuando internamente consideres que es necesario.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Es posible que no tengas tanto tiempo como en días pasados y que ahora toque ponerse las pilas en algo relacionado con los estudios. Por muchas ganas que tengas de distracciones, te conviene sentarte y trabajar seriamente incluso si no ves clara la recompensa.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre), horóscopo 16 de agosto



El amor te estará rondando por tu cabeza y no te dejará en paz hasta que decidas salir con esa persona que te insiste tanto desde hace tiempo. Si quieres disfrutar de la vida al cien por cien, debes de abrirte al amor. Los asuntos de trabajo van bien.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Hay una parte de tu trabajo que se te va a complicar más de lo que pensaste en un principio. Creías que se trataban de unas tareas sencillas, pero su complejidad se desplegará delante de ti y por momentos no sabrás qué hacer ni a quién recurrir. Tranquilo: si mantienes la calma, todo irá bien.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Un poco de movimiento te vendrá bien, así que por muy cansado que estés, te vendrá bien dar un paseo o hacer algo de ejercicio. No lo dejes, mantente firme en ello porque tu organismo lo merece y lo sabes. No caigas en la tentación del sofá después de trabajar.

Acuario (20 enero a 18 febrero), horóscopo 16 de agosto

Aunque posees un fuerte deseo de explotar tus recursos, el miedo a sufrir pérdidas materiales reduce este deseo a niveles más prudentes. De hecho, antes de lanzarte a cualquier empresa te conviene tomar ciertas medidas de seguridad, ya que tiendes a exceder los límites de tus capacidades.

Piscis (19 febrero a 20 marzo), horóscopo 16 de agosto



Hoy, a lo largo del día, encontrarás un objeto de la forma menos previsible y en el momento menos esperado. Puede que sea algo que no te pertenecía o algo que era tuyo, pero que tenías olvidado y perdido en algún lugar, como podría ser un pequeño amuleto del pasado. En ambos casos te traerá suerte.

