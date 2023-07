Horóscopo de hoy miércoles 19 de julio de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 19 de julio.

Horóscopo 19 de julio

Aries (21 marzo a 19 abril) horóscopo 19 de julio

Te envuelve un sentimiento profundo por alguien, quizá un hijo y es algo que realmente no te imaginabas lo importante que iba a ser para ti. Disfrútalo más y compártelo con tu pareja, si tienes, o con alguien que te inspira muchos sentimientos poderosos.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Echas mucho de menos a alguien que te era muy útil en el trabajo, pero dabes pensar que quizá no has hecho todo lo que debías por mantenerlo a tu lado y que te has dejado llevar por ciertos miedos. Pero te darás cuenta de que todos necesitamos a todos, no eres una isla.

Géminis (21 mayo a 20 junio) horóscopo 19 de julio

Afectivamente has llegado a sentirte bastante cómodo en una relación que en principio rechazabas, pero no por falta de afecto, sino por falta de compromiso. Sólo eran miedos infundados a perder tu independencia. Ahora te das cuenta de que no era para tanto.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Alejas de ti ciertas inseguridades en temas de estudios o proyectos y consigues dominar un tema que te estaba costando mucho y ahora ves más claro. Te sentirás útil y confiado en que puedes llevar adelante eso que tanto te interesa. Aumenta tu fuerza de voluntad.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Tus propias emociones te pondrán hoy a prueba: ojo con los enfados absurdos que no te llevan a ningún sitio. Si te sientes inestable emocionalmente, puedes dar un paseo para recolocarte y restablecer de nuevo la paz en tu interior. Todo va a ir bien.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre), horóscopo 19 de julio

La Luna menguante hoy en este signo no parece que vaya a favorecer mucho las ganas de hacer planes ni de tomar iniciativas. Los nativos del signo se van a dejar llevar, sin discutir nada, pero también sin poner muchas energías, ya que su humor estará bajo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Tal vez sea el momento de darle ese giro a tu vida sobre el que llevas reflexionando tanto tiempo. Los miedos pueden bloquearte, pero sabes que eres fuerte, como te has demostrado muchas veces. Te sentirás inquieto, pero tomarás decisiones acertadas.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Los temas de salud son hoy algo que te van a preocupar bastante y más si se trata de algún familiar porque tendrás que estar volcado en ayudar a esa persona estando a su lado y dándole apoyo y confianza. Es cierto que tendrás que dejar otras cosas aparcadas.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

En el trabajo se vivirán momentos de tensión por un proyecto que no termina de salir o que no da los frutos que se esperaba. Intenta que no se note tu preocupación pues solo servirá para caldear más el ambiente. Quizá recibas una información privilegiada que te ayudará a tomar uno u otro camino.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Es el momento perfecto de que dejes atrás el pasado y olvides a esa persona en la que no dejas de pensar ni un solo día. El único momento que puedes vivir es el presente y estás en el momento idóneo, si te abres a la vida, para que comiencen nuevas y excitantes aventuras para ti.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Ese sueño que tienes por cumplir es algo que te da mucha fuerza hoy, así que sigue con la mente puesta en conseguirlo. No tires en ningún momento la toalla porque más tarde o más temprano lo puedes lograr. Es sólo cuestión de tiempo y de creer en ti.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Estás sensible y vulnerable y ni siquiera tienes todas las claves de la situación. Puede que estés atravesando por un momento de máxima tensión en el ámbito personal o puede que alguien te esté decepcionando a un nivel profundo, pero sea como sea, no dejes de quererte a ti mismo.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos ayuda a conectar con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo tomar decisiones en nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor postura, más optimista y serena.