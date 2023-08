Horóscopo de hoy miércoles 2 de agosto de 2023

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 2 de agosto.

Horóscopo 2 agosto

Aries (21 marzo a 19 abril)

Establecer y mantener una relación duradera es un verdadero reto para ti, porque eres muy caprichoso con tus sentimientos y muy celoso de tu independencia. Si tomas ahora una decisión será tan sólo por un impulso y es casi seguro que el desastre estará a la vuelta de la esquina.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Ya ves más cerca las vacaciones navideñas y eso hace que hoy desarrolles la paciencia en el trabajo y que no te importe, incluso, dedicarle más tiempo del habitual. La perspectiva de tener cerca el descanso te dará esas fuerzas para encarar la jornada.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No es tan grave lo que te sucede como para que acudas al médico, pero será bueno que pidas cita si de ese modo te quedas más tranquilo. Por la tarde conseguirás resolver un problema de forma fácil y sencilla, gracias a una nueva idea que se te ocurrirá.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Te gusta seducir de una manera muy sutil y hoy vas a aprovechar esa manera de utilizar tus encantos con bastante acierto. Hay aventuras que salen al paso sin que lo esperes y te dejarás llevar por ellas. Ninguna será importante, pero reafirma tu ego.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Hoy gozarás, a lo largo de toda la jornada, de un sentido del humor envidiable que te hará relativizar determinadas situaciones adversas, que no serán graves, pero sí enrevesadas. Todo irá bien pero, eso sí, no dejes de reservar un tiempo para la reflexión.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Si notas que alguien, un familiar, se ha alejado de ti, pregúntate la causa de esa actitud porque alo mejor debes analizarlo que has hecho en el pasado con él. Si eres sincero contigo mismo y dejas tus egoísmos de lado todo lo posible, aún se puede arreglar la situación. Se generoso y ofrece disculpas.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Tienes hoy una cita que te interesa mucho porque vas a ver alguien con quien no quedas hace tiempo y te hace ilusión. Descubrirás que su vida ha cambiado y que ya no tenéis tantas cosas en común como antes, pero que en el fondo aún le tienes mucho cariño.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Te piden un esfuerzo o ideas para renovar un asunto de trabajo y lo cierto es que hoy vas a estar un poco pensativo porque no ves demasiadas soluciones. Pero creer que lo que haces está muy bien hecho tampoco es la solución. Debes sacar a relucir un espíritu más crítico.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Sabes que te has excedido en un comentario con un amigo o con tu pareja y que estás arrepentido. Hoy vas a tener una oportunidad excelente para reparar el asunto. No debes dudar en pedir perdón, ya que no es tan difícil dejar el orgullo de lado. Te compensará mucho hacerlo y mejorarán las relaciones afectivas.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero) Horóscopo 2 de agosto

Recuperas tu intimidad y tu entorno habitual después de haber tenido alguna visita o familiar que ha alterado tus costumbres y que ya te estaba resultando agobiante, aunque no te importaba la compañía. Ahora vuelves a tus hábitos y eso te sentará a las mil maravillas.

Acuario (20 enero a 18 febrero) Horóscopo 2 de agosto

Se un poco más claro en el trabajo, ya que ciertas maniobras son algo peligrosas en este momento y debes andar con cuidado para no herir susceptibilidades y más si pretendes un puesto en el que ya hay una persona asignada. Espera otra oportunidad.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Debes estar alerta porque en medio de la gran felicidad que vivirás en los próximos días, aparecerá una persona que intentará desbaratar tu mundo, debido a los celos, ojo con esta persona. Sus intenciones no son las de perjudicarte pero no podrá evitar envidiarte.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos posibilita conectar con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.