Horóscopo de hoy miércoles 21 de junio de 2023

horóscopo de este miércoles 21 de junio de 2023

Aries (21 marzo a 19 abril)

No debes aislarte en casa hoy, aunque tu ánimo no estará en alza. Es mejor que estés en contacto con esos amigos que hace tiempo no ves y que te darán afecto. Con ellos puedes mostrarte sincero y confiado y eso te hará estar de mejor humor y más optimista.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Según el horóscopo de hoy, 21 de junio del 2023, debes tener precaución con tus cosas materiales, podrías ser víctima de alguna estafa o un robo, o simplemente tomar alguna decisión financiera o de negocios equivocada o poco adecuada. Sé prudente si algún ser querido te pide dinero o te propone un negocio maravilloso porque no lo será tanto.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Quizá se disparen tus nervios al presenciar un suceso que tendrá lugar entre varios de tus compañeros de trabajo. No es necesario que intervengas, pero, si lo haces, hazlo con tranquilidad y sin agredir verbalmente a nadie, porque no es nada conveniente.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Sentirás que estás en apuros y echarás mano de los recursos que tienes a tu alcance. Es una estrategia que funciona a corto plazo, pero a la larga, te arrepentirás de no haber meditado más tus actos. Procura estar al aire libre y practicar ejercicios de relajación.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Tu estado anímico es bastante alto y eso te empujará a gastar más de la cuenta. ¡Ten cuidado con tus gastos! Tu salud pasará por un bajón si abusas de la comida, así que contrólate y cuídate mas. Tu pareja necesita de tu afecto y cariño, estará como un niño.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

La pereza se apoderará de ti hoy con bastante facilidad y hará que te sientas desganado y con falta de vitalidad y energía. Con la actitud mental adecuada te sentirás mejor y podrás recuperar, a lo largo del día, la fuerza interior que caracteriza a tu signo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Tus propios deseos personales se van a encontrar bloqueados y frustrados hasta que halles una manera de vincularlos con las preocupaciones de tu pareja. Ya es hora de que aceptes la idea de que no eres tú solo, que tu pareja forma parte de tu vida y tu futuro.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

La diversión está asegurada si te decides a salir esta noche con los amigos. El horóscopo de este miércoles 21 de junio del 2023 dice que necesitas ser políticamente incorrecto, dejarte llevar y disfrutar de la amistad sin más. Tal vez conozcas a una persona muy simpática con la que podría iniciarse una relación especial. No lo desaproveches.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Prepárate para una avalancha de tareas muchas de las cuales no serán de tu cometido. Ármate de paciencia y procura organizarte, priorizando los asuntos que corran más prisa que otros. Si te despistas podrías cometer un error que tus jefes calificarían de imperdonable.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Hay algunas cosas que no acabas de aclarar con el entorno en cuestiones profesionales porque no ves cómo se van a resolver. Pero cambiarás el “chip” pronto, en especial si tienes un negocio y la responsabilidad cae sobre ti porque no te quedará más remedio que actuar con contundencia.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Sabrás sacar partido de tus contactos para más adelante. Además, empezarás a trazar una estrategia para conseguir un objetivo profesional que te interesa mucho. Estarás muy imaginativo y tomarás las riendas de un negocio que puede funcionar bien, pero con un poco de paciencia.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Alcanzarás una meta en la que llevabas trabajando mucho tiempo y tu autoestima, gracias a este logro, aumentará considerablemente. Pero ojo, no todo estará ganado: debes permanecer alerta para que no haya ningún retroceso. No te fíes del todo de las apariencias.

