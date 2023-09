Horóscopo de hoy miércoles 27 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 27 de septiembre.

Horóscopo 27 de septiembre 2023

Aries (21 marzo a 19 abril)

Cuéntale a alguien eso que ahora te pasa por la cabeza y es algo triste o negativo sin ningún tipo de miedo o de vergüenza. Cuando te oigas en voz alta habrás dado un paso importante para salir de ello. Encontrarás más comprensión de la que esperas.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No te conviene dejarte influir tanto por los demás, ni siquiera por tu pareja, porque aunque ellos crean saber qué es lo mejor para ti, solo lo puedes sabes tú. Confía en tu interior y expresa tus preferencias de forma clara y concisa para que puedas ser entendido.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Te propones cambiar ciertas rutinas que ya no te gustan o no te convienen. Eso llamará la atención de tu círculo íntimo, que se sorprenderá de tus nuevas actitudes. No hagas caso de las posibles críticas y sigue explorando esos nuevos caminos que has abierto mental o físicamente.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Llega algo que anhelabas mucho y que ahora ya tocas con la punta de los dedos. Quizá esa persona que te interesa tanto da un paso al frente y muestra que está en la misma onda que tu. Sensaciones intensas con todo ello, déjate llevar sin más.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Con tal de evitar el conflicto, optarás por mantener la boca sellada aunque salgas perjudicado. Quizá te suceda con un tema económico en el que haya otras personas implicadas. Un contratiempo puede obligarte a demostrar tu capacidad de reacción y a agudizar el ingenio.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Hoy disfrutarás de los momentos de ocio con todos los miembros de tu familia. Algo tan sencillo como ver una película en el sofá de tu casa, os unirá aún más. Una llamada inesperada te dará una gran noticia que afectará muy positivamente a tu vida familiar.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Te sientes luchador y dispuesto a todo con tal de conseguir que las cosas salgan del modo que deseas. No te importa el tiempo o las penalidades, pero lo fundamental para ti es ver algún día realizados tus sueños. Este pensamiento y esta pasión te van a dominar en el día de hoy y renovarás tus fuerzas para continuar.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Cierta curiosidad por lo nuevo, por un campo de acción, un idioma o un deporte que no has probado te viene muy bien, así que hoy es un buen día para buscar información sobre ello y ver qué es lo que mejor te va y lo que más satisfacciones puede darte.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Tal vez tengas que ser más precavido en cuanto a tus ambiciones y proyectos de futuro. No están ahora las cosas como para echar las campanas al vuelo. Los problemas de pareja pueden afectar a las personas más jóvenes de tu alrededor y de tu familia, así que actúa con discreción y no proclames todo lo que piensas. Día de sorpresas inesperadas.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No te das cuenta, muchas veces, de que tu manera de hablar provoca una reacción negativa en los demás. Tu carácter es tajante. Además, los métodos que empleas para ganarte la aprobación de la gente no son los más adecuados. Esta actitud provocará roces con tus compañeros.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Te vas a divertir mucho más de lo que pensabas y alejaras ciertos temores de que los planes no salgan bien. Todo va a fluir de una manera mucho más sencilla y agradable y mentalmente vas a tener un espacio renovado. No descartes un buen paseo o darte una vuelta en la naturaleza y cambiar de paisaje.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

No cuentes a nadie una conversación que vas a tener con alguien que tiene influencia profesional. De momento, es mejor guardar el secreto, actuar con discreción y no decir nada, incluso si alguien te pregunta porque tus intereses están en juego y no debes estropear la jugada.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos ayuda a vincularnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo conducir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor perspectiva, más optimista y serena.