Horóscopo de hoy miércoles 5 de julio de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este miércoles 5 de julio, con el horóscopo general.

Horóscopo general 5 de julio 2023

Aries (21 marzo a 19 abril)

Hay alguien que te va a poner sobre aviso de un tema que no debes dejar pasar y que tiene que ver con la seguridad de tu hogar o de algo muy cotidiano. Escucha esas palabras que serán muy oportunas. Evitarás un hecho desafortunado o desagradable.

Tauro (20 abril a 20 mayo), horóscopo 5 de julio

Analiza lo que te gusta y lo que no te gusta del trabajo o la labor que estás llevando a cabo. Es tiempo de hacer cambios en tu vida tanto en lo personal como en lo profesional, por lo que se impone también un cambio de ambiente. Cuídate de aquellos que hablan a tus espaldas, de los que no te inspiran confianza.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Los objetivos que tienes ahora en el trabajo son importantes, pero quizá te estés esforzando demasiado. No cometas los mismos errores que en el pasado. No debes perjudicar tu salud: vigila y observa tu cuerpo y no sobrepases nunca más tus propios límites.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No seas tan derrotista. Puedes ponerle fin a tu malestar. Sal de casa y disfruta de la compañía de los que te quieren. En vez de lamentar lo que se fue, valora lo que tienes, que es mucho. Mira a tu alrededor y comprobarás que otras personas tienen problemas reales.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Muéstrate agradecido con las palabras de ánimo y consuelo que vas a recibir, incluso si es de una persona que conoces poco, porque lo hará con la mejor de las intenciones, incluso si te resulta un poco agobiante. Intenta no parecer brusco al no querer hablar mucho de ese tema que te entristece.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Recibirás una noticia que te llenará de nostalgia y de melancolía. Pusiste muchas ilusiones en algo que no salió tal y como querías. Acepta tus sentimientos, pero no te metas más presión con algo con respecto a lo que ya nada puedes hacer. Vendrán nuevas experiencias muy emocionantes.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Es hora de que te liberes de las ataduras que tienes: puedes conseguir los cambios que deseas y para ello has de ponerte manos a la obra, sin condiciones, aquí y ahora. No aplaces ni un minuto más las oportunidades que la vida te brinda para conseguir tus sueños.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Tienes un cierto nerviosismo por un trabajo que debes renovar y no haces más que mirar el móvil o internet. Traquilízate, alguien con poder está muy de tu parte y eso es ahora algo que juega a tu favor. La suerte está de tu lado en todos los sentidos, aprovéchala.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Te gustaría no sentir esa punzada de envidia por algo que han conseguido otros y que crees que es injusto. Debes analizar si lo que tu tienes no es también muy valioso. Agradece a la vida lo que te da y disfruta de ello. Puede que seas mucho más rico de lo que crees, no te compares con nadie.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Si sonríes, aunque no lo creas, las cosas pueden cambiar a mejor. Cuanto más cariñoso seas con una persona que te trata muy bien y que te hace muchos favores, mejor te va a ir. La simpatía mueve montañas y ahora te vas a dar cuenta de ello. Ponla en práctica.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Hoy estás más atractivo que nunca. Tu manera de ser es muy agradable para los demás, como si tuvieras un aire familiar. Aprovecha y utiliza tus encantos para aliviar las tensiones que tienes con tus vecinos. Un sencillo saludo en el ascensor puede ser un buen comienzo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo), horóscopo 5 de julio

Necesitas hacer bastante más ejercicio físico del que haces y ejercitar tu cuerpo diariamente, pero para mantener un programa en el tiempo sin tirar la toalla lo mejor será que pruebes con un deporte por el que de alguna manera te sientas atraído.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos permite conectar con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.