Horóscopo de hoy sábado 14 de octubre de 2023

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 14 de octubre.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Tu economía podría estar en riesgo: valora con sumo cuidado todas las decisiones que tomes ahora que puedan afectar a tu calidad de vida más adelante. Es bueno que estés dispuesto a emprender, pero hazlo con cabeza o podrías arrepentirte de forma seria.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Si tú mismo inicias una discusión con tu pareja, detenla en el momento en que te des cuenta. No será por algo importante y no tienes por qué perder el tiempo con ella de esa manera, menos aún ahora que vuestra relación no alcanza sus puntos más altos.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Una fiesta loca por la noche hará que actúes de forma inconsciente con alguien: le dirás cosas de las que luego te arrepentirás, pero tal cosa en realidad no será mala, pues te ayudará a liberar ciertos bloqueos. Intenta aprovechar la ocasión para entablar una relación.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Un buen amigo te confesará algo que te hará dudar sobre un asunto del pasado que creías que ya estaba cerrado. No merece la pena que abras de nuevo la compuerta que tanto trabajo te costó cerrar. Sé fuerte: no permitas que ninguna ráfaga de viento pueda hacerte tambalear.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Te caerá como una losa pesada sobre la espalda una noticia con la que no contabas y que no te gustará en un principio, pero que luego solo te reportará alegrías. En el tema de las amistades te queda mucho por evolucionar: es el momento de aprender lecciones nuevas.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

A tu alrededor, las cosas siguen bastantes liadas y eso te impedirá que dediques el tiempo libre a lo que deseas. Cerca de ti hay problemas mayores, así que relativiza todo lo que puedas. Los consejos que puedas ofrecer serán sabios y bienvenidos por una persona que te mostrará su confianza.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

En la más absoluta soledad llegarás a encontrarte contigo mismo y al fin tendrás las respuestas que necesitas para seguir adelante. Debes confiar al máximo en tu intuición porque solo gracias a ella podrás dar los pasos adecuados. La vida te va ayudar al máximo, déjala actuar.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No tienes por qué compartir todas tus opiniones con los demás. Hoy conviene que seas prudente: si hablas más de la cuenta, podrías conseguir que alguien cercano se sienta algo confundido. Ofrece tu apoyo incondicional y no te limites a decir lo primero que se te pase por la cabeza.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Recibirás un dinero extra con el que no contabas, pero ojo, ten cuidado o podrías perderlo en un abrir y cerrar de ojos. Intenta no contárselo a demasiada gente y decide conscientemente, sin precipitarte, lo que haces con él. Tendrás la posibilidad de aumentar tus ingresos gracias a una pequeña inversión.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No te enfades si hoy te niegan un capricho o algo que quieres hacer y que perjudica a tus compañeros o a la organización del trabajo. Intenta pensar en los demás y no mostrar que solo vas a lo tuyo. Cuanto más apoyes el grupo, mejor imagen darás.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

No estaría de más que hoy reflexionaras un poco para ver realmente en qué estás fallando con la pareja. Hay ciertas cosas que sólo son manías y que puedes cambiar si te lo propones. Empieza por algo sencillo y explícale a ella que lo vas a intentar para que valore el gesto.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Una parte de tu tiempo libre lo vas a dedicar a terminar algún tema de trabajo que preparas con calma, pero sin dejar de hacer cada día un poco. Es una buena idea que te llevará a terminarlo y poder repasarlo todo sin prisa. Tu autoexigencia te llevará a hacerlo perfecto.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos ayuda a vincularnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo conducir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más positiva y serena.