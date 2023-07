Horóscopo de hoy sábado 15 de julio de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 15 de julio, con el horóscopo.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Te llegan noticias del extranjero que te hablarán de logros o nuevas adquisiciones. Aquel o aquella que te ama te apoyará en todo. Amor, dinero y salud se enfatizan gracias a las buenas vibraciones de las estrellas. Recibirás sorpresas agradables que aumentarán tus ingresos.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Algo podría fallar en el último momento en lo que se refiere a un viaje que tienes organizado desde hace bastante tiempo. En tal caso, no pierdas la calma: todo saldrá bien si mantienes tu tranquilidad para poder ver las soluciones y alternativas que llegarán.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Algo que te preocupa te impide descansar bien. Necesitas distraerte y ocupar la mente con otras cosas. El deporte te ayudará liberar tensiones y a dormir mejor. Evita las comidas copiosas y las bebidas excitantes. No te sobrecargues de obligaciones y di “no” cuando corresponda.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Si tu pareja se muestra algo incomprensiva hoy contigo, no se lo tengas demasiado en cuenta: es preferible que no discutas y que pases por alto el posible enfado. En el fondo, tú has hecho lo mismo muchas veces, aunque de forma diferente.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Hacer una excursión a la naturaleza y dejarte envolver por la tranquilidad y la belleza que se respira en un entorno natural será el antídoto que necesitas para unos días que han sido más estresantes de lo normal. Corta con lo que te estresa y así podrás continuar tu viaje de forma cómoda.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Te darás cuenta de que algunas personas a tu alrededor han cambiado su relación contigo. Pero esto no tiene por qué ser negativo. Es una evolución lógica, ya que todo está siempre en movimiento. La tendencia es mirar hacia delante y eso lo vas a tener muy claro.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Por mucho que no te apetezca, te toca ajustar un poco el presupuesto e ir olvidando algún capricho que querías darte, porque ves que las cuentas se pueden desajustar. Tu familia te reclamará este esfuerzo porque necesita que te ocupes económicamente de ciertas cosas.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No te saltes los consejos del médico y procura tener fuerza de voluntad si sigues una dieta o haces algún ejercicio que no te gusta mucho. Aleja las tentaciones que pueden surgir hoy en una reunión social de compromiso. Más tarde te vas a alegrar de tu fortaleza.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Aunque suponga cierto esfuerzo, si tienes un negocio propio no podrás hoy dejar de estar pendiente de él. Pero no temas, porque las oportunidades de obtener beneficios y prestigio no te van a faltar. Todo irá mejor incluso de lo que habías planeado.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Alguna cosa que comas hoy podría sentarte mal y provocarte molestias indeseadas, así que te vendría bien que vigilaras tu alimentación más que nunca. Eso no significa que no puedas salir con amigos y que no puedas divertirte. Puedes hacerlo mirando por tu salud.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

No debes preocuparte hoy por los asuntos de dinero, ya que te puede llegar un ingreso o una oportunidad que debes de considerar con calma. Eso sí, quizá tengas que empezar a pensar en cambiar algunos aspectos de lo que tienes entre manos, sobre todo si se trata de negocios.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Hoy recibirás un gran consejo de una persona con gran sabiduría que te ayudará mucho en tu camino de vida. Pero debes seguir las instrucciones al pie de la letra. No te demores ni un solo segundo en pasar a la acción para que puedas desbloquearte rápido.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos permite sincronizarnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor perspectiva, más positiva y serena.