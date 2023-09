Horóscopo de hoy sábado 16 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 16 de septiembre.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Vuelven viejos enfrentamientos familiares que no puedes esquivar. Lo más indicado es que busques un aliado dentro de la familia para que te ayude a defender tus posiciones. Si son asuntos de dinero, espera a ver las soluciones que puede aportarte un profesional, alguien que controle desde fuera.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Disimula un poco si hoy tienes que compartir un tiempo con alguien que no te cae demasiado bien, porque no te interesa nada que hagas notar tu rechazo. Se correcto, educado y amable y procura mantener una conversación ligera, sin complicaciones.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Trabajarás hoy con bastante intensidad, sobre todo si se trata de un examen, ya que ves que se acerca y sientes que no vas a llegar a tiempo. Organízate mejor, porque es fundamental que apliques método para esa tarea que significa mucho de cara al futuro.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Puedes tener cambios dentro de tu economía y si tienes que negociar deberás estar atento. Debes cuidarte de ti mismo sin esperar que los demás se ocupen de ti. La creatividad será tu mejor herramienta dentro de tu relación sentimental, así que no dudes en utilizarla.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Será un día muy apropiado para mover ciertos contactos que en el pasado te ayudaron o que te abrieron puertas bastante interesantes desde el punto de vista profesional. No te lo pienses y hazlo ya. Contacta con ellos a través de la tecnología.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Serás reconocido, valorado, aplaudido y bien remunerado. Tu fe en ti mismo se multiplica y te llevará a lograr tus ambiciones. Estarás más ágil mentalmente y mejor preparado para lo que se pueda presentar. Talentos ocultos saldrán a la luz para mayor enriquecimiento espiritual.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

No te compares con los demás y si te marcas un objetivo para mejorar tu salud, hazlo a tu manera y creyendo en tu fuerza interior. Estarás contento con el resultado si sigues lo que te has propuesto. Tu afán de perfeccionismo va a jugar ahora muy a tu favor.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Un familiar te pondrá de los nervios pero en el fondo sabrás que tiene al menos parte de razón. Él tiene derecho a expresar su opinión siempre que quiera y eres tú el que debe enfocar las cosas desde otro punto de vista menos tremendista. No seas orgulloso y no te limites: cambia.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Pueden afectarte ciertos trastornos intestinales, por lo que deberás prestar atención al grado que alcancen tus molestias e intentar controlarlas. Vigila tus comidas. En el terreno económico, recibirás un dinero que no esperabas, puede ser un dinero que te debían o puede ser por azar. En lo amoroso siempre pones mucho énfasis, pero los demás van a su aire y no te colmarán del cariño que necesitas.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Tendrás una corazonada que será totalmente fugaz, pero muy valiosa, pues te dará la pista que estabas esperando. Ya es hora de pasar a la acción: no debes permitir que el miedo te deje más tiempo instalado en el lugar en el que estás. Es hora de avanzar.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Alguien te hará un regalo que no esperas y que podrías incluso rechazar. No lo hagas: sólo debes mostrarte agradecido y sacar el máximo provecho de ese obsequio con el que no contabas. A partir de ahora cambiará tu relación con el dinero si le das la bienvenida.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Tu pareja y tú viviréis momentos de pasión que no habíais experimentado hasta ahora. Estás locamente enamorado y eso es maravilloso, pero conviene que no pierdas la perspectiva de la realidad y sobre todo que no dejes de lado a tus buenos amigos. Hay sitio para todos.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que te aguardan. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos ayuda a vincularnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.