Horóscopo de hoy sábado 19 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 19 de agosto.

Horóscopo 19 de agosto

Aries (21 marzo a 19 abril) horóscopo 19 agosto



No te preocupes por el roce y la pequeña discusión que has tenido con un amigo: él sabe que no tiene razón, pero tiene que asimilar lo que ha sucedido a solas: sólo él podrá darse cuenta de las cosas. Respeta su tiempo y no le critiques ante nadie.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Te preparas para un viaje en el que vas a tener una entrevista de trabajo importante y lo debes hacer teniendo las ideas muy claras, así que hoy, a pesar de ser un día en el que te apetece descansar, vas a tener que centrarte en lo que debes de llevar ordenado mentalmente.

Géminis (21 mayo a 20 junio) horóscopo 19 agosto



Tienes proyectos relacionados con el hogar que por fin puedes poner en marcha. Hoy te dedicarás con mucho interés a ver qué puedes mejorar de tu entorno cotidiano y para eso saldrá tu parte más organizada. Administrarás bien tu dinero, que has conseguido con mucho esfuerzo.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Valorarás mucho lo que tienes de bueno en tu vida y le sacarás provecho emocional. Esa reflexión te ayuda hoy a mirarlo todo con optimismo y más alegría. Te alejas de esas zonas oscuras mentales en las que no te conviene perderte. Algo de ejercicio suave te sentará bien.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Te sentirás con mucha energía y sabrás aprovechar todos los momentos de la jornada para pasarlo bien, incluso si tienes que trabajar, tendrás tiempo de diversión. Las fuerzas físicas estarán bastante altas hoy y eso te va a permitir tener muchas ganas de moverte y de interesarte por cosas nuevas, quizá de tipo cultural o intelectual.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre) horóscopo 19 agosto



Podrías hacer daño a otra persona: no sigas adelante con una incipiente relación hasta que no aclares del todo tus sentimientos. Ha llegado la hora de sincerarte contigo mismo para poder ser sincero con los demás. Tienes dentro emociones encontradas que es necesario sacar a la luz.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Hoy te espera un día muy agradable, de esos en los que se recogen los éxitos o frutos de días o meses pasados, o se recibe alguna clase de reconocimiento. Un día de estos en los que con muy poco esfuerzo consigues, sin embargo, grandes frutos. Además, también tendrás momentos personales muy felices.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No dejes que nadie te traslade una sensación de negatividad que ahora no te viene nada bien. Es mejor que te aísles en lo posible de las personas que solo ven lo malo de cada situación, no te conviene escucharlas. Te pueden llevar a pasar un mal rato.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Es necesario tener una comunicación sincera y sin tapujos con tu pareja. Algunos problemas inesperados en el ámbito laboral pueden darte la oportunidad de demostrar tus buenas dotes para organizar un plan de trabajo alternativo. Tu vida es muy sedentaria, te vendría muy bien caminar.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Un amigo será tu mano derecha durante el día de hoy ya que te ayudará a terminar un proyecto que te dejará buenas ganancias económicas. No darás abasto a las demandas de aquellos que confían en ti, por lo que se impone que establezcas un límite. Escucha atentamente los comentarios y las criticas de otros pero decide según te dicta el corazón.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

No te quedes estancado lamentándote de tu suerte. Tienes muchas cosas pendientes, tanto en el trabajo como en el hogar. Domina el cansancio antes de que éste te domine a ti. Tu solución bien puede estar en romper con la rutina. Necesitas buscar algo que te estimule, que avive la llama de tu imaginación.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Las relaciones con familia cercana, hermanos, tíos, abuelos se verán fortalecidas. Estarás ahora muy positivo y todo lo verás color de rosa. También se benefician las relaciones conyugales por lo que tu amor estará más cariñoso y expresivo contigo y tú también complacerás a tu pareja.

Esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos posibilita conectar con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor actitud, más positiva y serena.