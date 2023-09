Horóscopo de hoy sábado 2 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 2 de septiembre.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Ser insistente es algo que sabes hacer muy bien y eso lo vas a aplicar hoy a los negocios, en los que te vas a mostrar bastante seguro y convincente. Hallas respuestas y eso te aporta energía para seguir hacia delante. Un tema de dinero se aclara mucho hoy.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Estás dejando de lado, casi sin darte cuenta, muchas de las cosas que amas y que te gusta hacer. Si descuidas tus verdaderos hobbies podrías caer en el mismo error en el que ya caíste en el pasado. Haz una lista de las cosas que te gusta hacer y pon fecha a tus actividades favoritas.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Estás enamorado y feliz, pero al mismo tiempo te sientes inseguro no sabes muy bien por qué. Mantener una relación de pareja de un modo feliz no es posible si no hay entrega verdadera por parte de los dos. Reflexiona sobre qué podéis compartir que no estéis compartiendo.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Defenderás a los tuyos de cualquier tipo de amenaza o regañina que les pueda caer, incluso si no tienen razón, pero ahí va a salir a relucir el león más fiero y protector. Ten cuidado para que no crean que ellos son débiles, sino que esas agresiones son totalmente injustificadas.

Leo (24 julio a 22 agosto)

El influjo lunar te ayudará a asimilar positivamente cualquier tratamiento médico al que te sometas. En poco tiempo comenzarás a notar los beneficios, mejora mucho tu salud. En el trabajo, aléjate de aquellas personas que transmiten energías negativas; te evitarás problemas futuros.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Buscar pareja te resulta a veces complicado porque te fijas en personas que no tienen mucho que ver contigo. Pero debes reconocer que, además, eres muy exigente, analízalo y verás que eso te hace quedarte en la retaguardia y no profundizar demasiado en las cualidades y sí en los defectos.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Algo no saldrá tal y como estaba planeado, pero no debes martirizarte por ello. Piensa en las posibles soluciones y escoge lo mejor. A la larga saldrás ganando sin duda alguna, pero puede que tardes unos días en darte cuenta de que lo que sucedió era lo mejor para ti.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No te tomes a mal las palabras que alguien que te quiere te va decir hoy. Serán por tu bien, en ese sentido las debes de tomar y más si se refieren a algo afectivo porque será mucho más objetivo que tu y contemplará la situación con más perspectiva.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Consigues terminar un asunto que te ha supuesto una vuelta al pasado. Ciertos objetos te lo han recordado, pero ese viaje interior no es en vano, te sirve para avanzar. Das por acabada una etapa y al fin asumes una realidad que no puedes cambiar y eso, en el fondo te deja más tranquilo emocionalmente.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No te quedes en lo superficial: ve más allá de las apariencias y atrévete a conocer a las personas que quieres y a aceptarlas tal y como son. Podrías sorprenderte si te abres al amor: y el amor no juzga jamás, ni critica, ni trata de cambiar a nadie. No busques culpables donde no los hay.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Tu mente estará muy a punto para recibir y analizar mensajes que no se dirán en voz alta, pero sí a través de actitudes que van a sugerir caminos a seguir. En esta jornada, volverá a funcionar muy bien la intuición de estos nativos, muy poderosa.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

El tiempo no pasa en vano y lo mejor es vivir el presente y aprovecharlo al máximo. Eso es lo que debes de tener en cuenta hoy si alguien te dice que no se suma a tus planes o te pone mala cara por algo. No hagas ningún caso y sigue haciendo lo que te apetece hacer.

Esperamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que están por venir. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos ayuda a sincronizarnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor actitud, más positiva y serena.