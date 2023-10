Horóscopo de hoy sábado 21 de octubre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 21 de octubre.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Nuevas oportunidades a nivel laboral se abrirán hoy si estás atento a mensajes que puedan llegar a tu e-mail o a ciertos movimientos que podrías ver en perfiles sociales. Estás en un momento en el que conseguir grandes logros puede ser fácil para ti.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Los compromisos sociales no faltarán hoy y aunque no te vengan demasiado bien por tus obligaciones, no vas a decir que no ya que en el fondo te apetecen bastante. Habrá gente agradable con la que te interesa no perder el contacto. Tu conversación cautivará a alguien.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Hacer varias cosas a la vez es posible para ti, pero hoy será mejor que no quieras abarcar demasiado, porque no estarás demasiado hábil. Mejor ir paso a paso, centrándote en cada cosa que hagas con el mayor esmero y la mayor dedicación.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Hoy será un día muy pleno de satisfacciones para ti y recibes cariño y un montón de apoyo por parte de alguien de la familia. Reúnete por teléfono o vídeollamada con esos familiares que realmente necesitas tener a tu lado. Todo va a funcionar muy bien.

Leo (24 julio a 22 agosto)

No te obsesiones con un tema de salud, porque no es grave a pesar de que quizá hoy te encuentres un poco bajo o baja de energía. Quizá estés pasando una gripe o tengas una bajada de defensas. Pasará pronto si te cuidas y te quedas reposando en casa.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Los últimos contratiempos hacen que reflexiones sobre tu relación de pareja. Quizá sientas que tenéis puntos de vista muy diferentes y te plantees darle un nuevo giro. Los solteros del signo podríais iniciar una relación pasional y descontrolada en sentido negativo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Acude a la petición de ayuda de un familiar incluso si es alguien con quien no te entiendes a la perfección. Está en un momento bastante delicado y va a necesitar todo tu apoyo para salir del bache. Esa generosidad se verá compensada más adelante.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Un buen amigo te propondrá algo que tendrá que ver con el trabajo, pero no será una propuesta que te entre por los ojos en un primer momento. Sin embargo, debes mirarla con cariño y dejarla reposar unos días hasta que tomes una decisión que sea consciente. Evalúa bien los pros y los contras.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Aprovecharás todo o que puedas para descansar. No te impongas tareas domésticas que no te apetecen demasiado porque no son tan imprescindibles como crees. Las reuniones familiares te van a suponer un esfuerzo, así que tampoco te fuerces a estar en ellas.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Rechazas algo que no te convence, incluso puede ser un regalo de cierta persona que quiere conseguir algo de ti y no te interesa seguir ese camino. Harás bien en eliminar todos las vías de contacto posibles que tengan cierta relación con este asunto.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Sigue el Sol actuando en tu signo y por eso te encuentras aún con muchas energías físicas que hoy, además, te darán la oportunidad de disfrutar del ejercicio físico o juegos al aire libre. Si no estás interesado en estas actividades, tampoco te vas a quedar en casa, tendrás ganas de salir de casa.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Tus posibles problemas monetarios te traen por la calle de la amargura, pero en realidad nunca te ha faltado de nada. Hoy te darás cuenta de una realidad que había permanecido oculta para ti hasta ahora. Todo será más sencillo de lo que parece de aquí en adelante.

Esperamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos permite unirnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.