Horóscopo de hoy sábado 23 de septiembre de 2023

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 23 de septiembre.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Sigue la buena racha con los afectos. Si tienes pareja, no dejes que tu carácter se imponga siempre y deja espacio para que desarrolle sus aficiones o para que disfrute de lo que le gusta. La familia también pasa por un momento bastante comprensivo y eso te vendrá bien para charlar relajadamente.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Debes tener prudencia y sensatez a la hora de tomar iniciativas o meterte en negocios en donde tengas que poner en juego tu patrimonio o tus finanzas, o simplemente a la hora de realizar algún importante gasto, al final las cosas se podrían complicar o hasta incluso llegar a torcerse y causarte gran quebranto económico.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Hay espacios muy personales en los que no dejas entrar a nadie y eso es algo que llevas muy a gala, pero piensa si no estás dando una imagen muy oscura de ti en ciertos círculos. No se trata de contarlo todo ni de exponer tu intimidad, sino de mostrarte más abierto, relajado.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Hoy debes dejar de pensar en ensoñaciones y ser más pragmático y realista, por mucho que te guste todo lo nuevo, extraño, o inconformista. Cuanto más apegado estés a lo real, a lo que tienes de verdad en tu vida y no a lo que te gustaría tener, mejor funcionará todo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Debes centrar tu atención en aspectos prácticos, en algo doméstico que te da pereza hacer, pero que sabes que te proporcionará después comodidad, aunque te quite tiempo de descanso. Organizar tu entorno y más si no vives solo, te hará sentir mejor.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No te dejes llevar por una sensación de que no hay nada que puedas hacer por sentirte mejor. No es cierto, porque todo está en tu interior y tu actitud hacia los acontecimientos es lo que cuenta. El enfoque correcto de los hechos es fundamental.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Te vendrá bien hoy cualquier clase de ejercicio que te suponga relajación y dejar que tus músculos se estiren y que todo tu cuerpo respire mejor. SI no puedes hacer deportes fuertes o muy exigentes, no importa, lo que es necesario es que te muevas.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

No discutas más con tu pareja: tienes que darte cuenta de que eres responsable de lo que está sucediendo. Echar las culpas al otro no te llevará a nada bueno. No siempre tienes que tener tú la razón. Intenta construir puentes en lugar de derribarlos.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Tomarás hoy decisiones muy buenas que tendrán el visto bueno de todos. El trabajo te llenará de satisfacción, aunque no lo veas de momento. En el aspecto personal, alguien demandará mucha atención de tu parte. Sé paciente especialmente con los niños y los ancianos.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Tu economía mejorará notablemente, quizá porque recuperas un dinero que ya dabas por perdido. Evita ser tan perfeccionista y no corrijas todo lo que hacen o dicen los demás. Céntrate en tus asuntos y deja que el resto haga las cosas a su modo. Tienes que relajarte.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Hoy es necesario que tomes tus propias decisiones. Es tiempo de que vayas pensando en independizarte si es que aún no lo has hecho. La vida es una sola y hay que aprovecharla al máximo. Esa persona mayor que demanda tanto de ti tiene que entender que tú también tienes derecho a volar con alas propias y explorar el mundo.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Te volcarás en ayudar a la solución de un asunto social o común que está afectando a vecinos o conocidos y en el que realmente puedes echar una mano desinteresadamente. Esto llevará un tiempo que vas a restarle a tus momentos de descanso.

Esperamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te esperan próximamente. Tengamos en mente que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos posibilita unirnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor actitud, más optimista y serena.