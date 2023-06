Horóscopo de hoy sábado 24 de junio de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 24 de junio con el horóscopo.

Aries (21 marzo a 19 abril) horóscopo 24 de junio



Sentirás una molestia física en una parte del cuerpo y a partir de ahí emergerá una preocupación que no estará del todo justificada. No es grave, pero debes cuidarte cada día más para que tu salud mejore y cada día te sientas más radiante. Tú puedes conseguir todo lo que te propongas.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No vas a participar en un tema en el que no estás de acuerdo y eso es coherente con lo que piensas, aunque quizá si se trata de un grupo de amigos, alguien ponga mala cara y te lo recrimine. Explica tu postura y procura que quede muy clara.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Si estás aburrido o frustrado con tu trabajo, es posible que te inclines a buscar otro más interesante. Ten mucho cuidado. Sería mejor que intentases primero hacer el trabajo que tienes, antes de cortar por lo sano y recoger los bártulos para irte.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Hay un enemigo, alguien que no te quiere bien, a quien las circunstancias le alejan de ti. Eso te trae un plus de tranquilidad y hace que te sientas bien, con mucha más calma en especial si se trata del trabajo. Las circunstancias te favorecen.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Tu salud no es del todo buena: no terminas de recuperarte del todo de cierta dolencia y eso te está preocupando. Si ya has ido al médico, sigue sus instrucciones al pie de la letra al mismo tiempo que controlas el estrés. De este modo recuperarás tu salud óptima.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Apártate un poco de la tecnología y busca un momento para pasear o leer o cualquier otra actividad que no sea estar pegado a una pantalla. Todo te parecerá de otra manera si tomas un poco de distancia. La naturaleza te puede hacer mucho bien.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

A menudo sueñas con utopías y eres muy idealista, pero tu capacidad de acción no es tanta como crees. Hoy es un día para poner los pies en la tierra, en lo cotidiano y no para irse por las ramas de lo que realmente no está a tu alcance. Las conversaciones serán armoniosas.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Las relaciones familiares mejoran bastante, ya que conseguirás acabar un asunto que te traías entre manos con mucha facilidad y con la satisfacción de todos. Incluso habrá oportunidad de salir a celebrarlo y eso también en una comunicación más abierta y positiva.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Evitar tomar decisiones es en este momento la peor de las opciones. Necesitas aceptar que la realidad de tu vida amorosa no te favorece, no esperes que otros tomen las decisiones que te corresponden. Enciende los motores y confía en que pronto lograrás superar este bache.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Los más jóvenes del signo comenzarán a quitarle dramatismo a un asunto romántico que no ha salido como esperaban y que les afectaba demasiado. Se relajarán y más si no se quedan parados dándole vueltas o buscando explicaciones que nadie les va a dar.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Si llevas guardándote mucho tiempo algo que piensas sobre tu pareja o sobre una amistad y no es nada positivo, quizá debas controlar tu impulso de decírselo en un contexto relajado. Puede que provoques un enfado y estropees el momento. No es el día.

Piscis (19 febrero a 20 marzo) horóscopo 24 de junio



Tu miedo al compromiso te impide, a veces, avanzar en las relaciones de pareja. Si te sientes atraído por alguien, hoy es un buen día para que le expreses tus sentimientos. Esa persona estará receptiva. El que no arriesga, no gana, así que déjate llevar.

Esperamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos ayuda a sincronizarnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor postura, más optimista y serena.