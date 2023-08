Horóscopo de hoy sábado 26 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 26 de agosto.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Este puede ser un día bastante feliz o afortunado para ti sobre todo en el terreno personal y familiar. Aunque tengas que hacer frente a algunos problemas sin embargo te sentirás muy bien y la alegría reinará en tu interior. El amor o la amistad te traerán una sorpresa muy agradable.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Sé agradecido con esa persona que ha hecho algo por ti. Mándale un whatsupp o hazle llegar de alguna manera que reconoces su esfuerzo para ayudarte. Ese detalle será muy oportuno y mejorará aún más las relaciones. EN general será un día con buena sintonía a tu alrededor.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Tu espíritu libre se reafirma hoy en todo lo que haces y te sientes a gusto con tus decisiones. Claridad de ideas en lo profesional, que hoy va a ser muy llevadero, pero sobre todo en lo personal, ya que hay un paisaje que se esclarece en tu interior.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Préstale atención a lo financiero. Mucho ojo al engaño, a la mentira y a la oferta tentadora que te podría hacer perder lo que más valoras y que tanto te ha costado. Lo inconcluso en el pasado vuelve para que ahora le des punto final. Terminarás aquello que en años anteriores empezaste con mucho ímpetu y luego abandonaste por falta de tiempo.

Leo (24 julio a 22 agosto)

No descartes un cambio de paisaje en tu vida bastante brusco. No será definitivo, pero, por una temporada, podrías cambiar de país o de entorno. Debes meditar la propuesta antes de aceptar. Valora bien lo que tiene a favor y en contra.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Tu relación de pareja se verá reforzada tras una disputa de la que lo dos seréis responsables. No hay nada que puedas hacer, salvo asumir que no siempre las cosas salen como uno quiere. El fuego y la pasión se avivarán sorprendentemente. Disfruta.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Tendrás bruscos cambios de humor porque las cosas no van a salir a tu gusto. Te verás forzado a realizar trabajos o cometidos que te resultarán pesados y eso te llevará a pensar que te has equivocado en algo. Pero no es cierto, simplemente tienes que dejar que las cosas fluyan tranquilamente y no oponerte a ellas.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Con las vacaciones quizá te has dejado llevar un poco por la pereza y debes de tener claro que el sedentarismo no te hace ningún bien. Proponte romper con él desde ya mismo y empezara activar tu cuero y más cara al curso que está ya muy cerca.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

No debes esperar que alguien esté pendiente de ti, porque no lo estará. Hoy es momento de sacar tu lado más independiente e individual y defenderte por ti mismo o por ti misma de lo que haga falta. Serás muy capaz de poner las cosas en su sitio.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Un suceso aparentemente calamitoso o amenazador puede ser para ti, sin embargo, un auténtico golpe de suerte. La ruina o la caída de alguno de tus enemigos, o adversarios, no dejaría de ser una gran suerte para ti y una situación de este tipo, o muy parecida, es la que vas a vivir hoy. Ahora debes dejar que actúe el destino.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Todo lo relacionado con tu trabajo estará mejor de lo que imaginas. Sólo necesitas cambiar de actitud, ser más humilde y mejor compañero y empezarán a lloverte los éxitos. Recibirás un sabio consejo para sacarle todo el partido a tus aptitudes y experiencia, ponlo en práctica.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Hoy deberás controlar los nervios en el trabajo. Quizás alguien intente sacarte de tus casillas, pero deberás ser más inteligente que él y no “entrar al trapo”. No le contestes en sus mismos términos, sino con diplomacia y le desarmarás. Pronto pasará el nubarrón.

Ojalá que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que están por venir. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos permite conectar con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.