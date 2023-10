Horóscopo de hoy sábado 28 de octubre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 28 de octubre.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Tras unos días un poco depresivos o de cierto desvalimiento ahora, de repente, vuelves de nuevo a la acción y retomas con fuerza el control de tus asuntos. En realidad haces muy bien porque las influencias planetarias te son favorables y eso hará que tus esfuerzos se vean recompensados, incluso más de lo que crees.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Hay cierto trabajo pendiente que no puedes hacer solo y hoy te darás cuenta de que no te queda más remedio que ponerte de acuerdo con alguien para acabarlo. Intenta sentar bien las bases, pero tendrás que asumir la responsabilidad de la tarea y contar con el tiempo de los demás.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No puedes dejarte llevar por la timidez y no decir la verdad de lo que sientes a una persona que tiene interés en ti. Debes explicarle que necesitas volar sola o solo, probar otras cosas o darte la oportunidad de tener lo que no te han dado. Exiges más y eso se lo harás ver.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Hay alguien que te está poniendo zancadillas y trabas y que de alguna manera está impidiendo que te desarrolles como ser humano. Debes poner límites y no permitir que otros influyan sobre ti mismo. Saca a la luz el potencial que llevas dentro y no te dejes empequeñecer por nadie.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Necesitas relajarte y nadie lo sabe mejor que tu. Escucha los consejos de aquellos que te quieren y que desean verte tranquilo y feliz. Un viajecito, bien sea por mar, aire o tierra, no te vendría nada mal en estos momentos. Disfruta de esos momentos únicos, especiales que la vida te regala. Refúgiate en lo sencillo, lo auténtico, lo real.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Te sientes mal porque percibes claramente que la vida y las personas que te rodean son injustos contigo, estás convencido de que te mereces mucho más de lo que te ofrecen y no importa si tienes razón o no, tú te sientes muy a disgusto. Pero ahora el benéfico Júpiter rige tu destino y esa situación muy pronto va a cambiar.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

En tu horizonte hay nuevas expectativas de negocio o asociación. No serán exactamente como esperabas, pero tampoco malas. No digas que no a esa alianza que te ofrecen porque tiene muchas más ventajas de las que ahora eres capaz de ver. Fíate de los consejos de tu pareja.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Si te encuentras metido en una discusión de dinero por casualidad, procura que no te salpique e incluso haz de mediador para que se llegue a un buen acuerdo y más si conoces bien a las personas que están en el fragor de esa batalla. Tendrás habilidad de sobra.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

No todo se puede resolver en un abrir y cerrar de ojos. Hoy toca tener paciencia con esos asuntos pendientes, sobre todo si tienes familia y tienen que ver con los hijos. Tendrás que contener tus ganas de rematar la faena. Dale tiempo al tiempo.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Compartirás con un buen amigo alguna confidencia que guardabas para ti solo. Te sentirás comprendido y liberado. Todo lo que hagas a partir de ahora será decisivo, así que te conviene escuchar lo que esta persona tenga que decirte, para que de ese modo no te equivoques.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Hoy será un día excelente, podrás vislumbrar algunos asuntos muy positivos e incluso la familia estará de acuerdo contigo en algo que quieres cambiar de tu vida y que significa mucho para ti. Atrévete, deja los miedos de lado y ponte a trabajar en ello.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Tu vida personal será muy gratificante. Familia y amigos ocuparán un lugar preferente en tu agenda. Desearás celebrar con ellos las buenas noticias aunque el tiempo no será algo que precisamente te sobre. Pero sabrás como recompensarles y aprovechar el tiempo.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que están por venir. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta excelente que nos ayuda a unirnos con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor actitud, más positiva y serena.