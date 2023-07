Horóscopo de hoy sábado 29 de julio de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 29 de julio 2023 con el horóscopo.

Horóscopo 29 julio

Aries (21 marzo a 19 abril)

Te interesas hoy mucho por la actualidad o la política y estarás bastante pendiente de las redes sociales y de Internet. También te gustará comentar lo que sucede con las personas de mayor confianza. En cualquier caso, ten cuidado con los comentarios que haces.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Sigue tu destino al margen de lo que puedan decirte las demás personas que te rodean en este momento. Debes tener fe en ti y no guiarte por opiniones ajenas que pueden ser acertadas o no, pero que no son las tuyas. A veces conviene arriesgar, tomar decisiones.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Todo lo emocional sigue siendo importante hoy para ti, aunque todo estará más volcado en el lado familiar. No es de descartar que tengas que ceder e invertir algún tiempo en visitas a la familia política o contemplar algún problema que tengan con más interés.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Un compañero de trabajo no demasiado generoso está tratando de ponerte las cosas difíciles en el ámbito laboral. Pero tú tienes la opción de no permitírselo: márcale límites firmes y demuéstrale que tu opinión también cuenta y es importante. Hazte valer.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Hoy estarás de mejor humor y con un talante mucho más positivo. Puede que si tienes hijos, éstos te den mucha alegría y te haga sonreír y olvidar cualquier trago amargo que hayas tenido. Olvida el pasado porque lo que hiciste ya no tiene solución.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No intentes ver las cosas sólo desde tu perspectiva con la familia. Aunque no lo quieras decir en voz alta, en el fondo sabes que llevan parte de razón, asúmelo ya y cede. Hay cosas que deben transformarse ahora en tu vida y debes ponerte en el camino.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Imitar ciertas actitudes de los demás, sobre todo en los más jóvenes del signo, será algo que estará muy presente hoy en ellos. Pero no es el mejor modo de actuar porque esos ejemplos no son los más adecuados. Es mucho más conveniente que busquen su propia personalidad.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy te vas a levantar un poco torcido, a pesar de que disfrutas de un excelente momento que se va a prolongar también en los próximos meses. Sin embargo, pequeñas dificultades de ámbito doméstico te podrían agriar un poco el carácter, al menos durante parte del día, porque más tarde te encontrarás mucho mejor.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Una buena jornada para estar en paz con lo que te rodea y en especial con algunos miembros de la familia con los que hoy puedes sentirte mucho más a gusto que en días pasados. Tu afectividad está en alza y eso hace que te encuentres mejor.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No intentes abarcarlo todo y solucionar los problemas de los demás. Es momento de ponerte en tu sitio, en especial con la familia y reclamar lo que es tuyo y te pertenece. No dudes en pedir la ayuda de quien haga falta y repartir la tarea. Tu salud te lo agradecerá y no caerás en tensiones y estrés.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Emocionalmente estarás hoy un poco inestable ya que todo te va a afectar bastante y puede que incluso en algún momento te dejes llevar por la tristeza. Pero pronto vas a recuperarte, ya lo verás. Sal de casa, muévete, aunque sea un rato.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

La luna menguante hoy en tu signo te traerá algo que quizá no esperas y que significa un cambio que no te sentará demasiado bien o que incluso te incomode. Deja que pase el mal rato dando un paseo y después aborda el tema con energía.

Deseamos que estas revelaciones te hayan ayudado en tu mayor comprensión de los retos y oportunidades que te esperan próximamente. No olvidemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta valiosa que nos permite vincularnos con las estrellas y los planetas y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con el ingenio y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.