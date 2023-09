Horóscopo de hoy sábado 30 de septiembre de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 30 de septiembre.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Aún te acuerdas con mucha frecuencia de tu expareja, pero debes aceptar las cosas. En realidad, si eres sincero contigo mismo, sabrás que nada iba tan bien entre vosotros. Escucha tu corazón y así obtendrás respuestas desde el amor y para el amor. El presente te está esperando.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Te pillará desprevenido, pero te vendrá de maravilla un gesto generoso que tendrá una persona de edad cercana. Puede ser un regalo económico o hacerse cargo por unas horas de tus obligaciones familiares. Eso te servirá para despejarte y animar tu espíritu.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Tu pareja te puede dar una sorpresa muy agradable con algún detalle inesperado o con algo que te hace mucha ilusión. Muéstrate agradecido por ello y conseguirás vivir momentos muy intensos y de gran comunicación. Deja que sea la gran protagonista de la jornada.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Hoy andas más ligero emocionalmente y sabes aceptar algún contratiempo en el trabajo sin darle demasiada importancia. Y haces bien, porque no es nada grave y más si es una labor en la que te estrenas. Tus jefes serán comprensivos, pero debes aprender la lección.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Un asunto que te preocupa está consumiendo buena parte de tu tiempo y de tu energía. La solución está cerca, pero no la encontrarás por ti solo: necesitas pedir ayuda. En estos días aparecerá la persona adecuada: ella te hará entender qué es lo que te estaba limitando.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Buscas respuestas que sólo puedes hallar en ti mismo. Tu sabes que si te esfuerzas en ser mejor en algo, lo puedes conseguir y que sólo es una cuestión de valentía salir de ese lugar en el que estás cómodo y avanzar. Hoy empezarás a ver cómo debes hacerlo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Si estás en pareja, vas a vivir un tiempo revuelto. Las dudas no surgirán de ti, ya que estas seguro de tus sentimientos. Los problemas vendrán por parte de tu pareja, ya que va a empezar a dudar de si realmente merece la pena continuar con vuestra historia de amor.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Aún es pronto para alcanzar cierto sueño, pero eso no quiere decir que no lo sigas teniendo en mente y trabajando para llegar a él. Pon bien los cimientos y, sobre todo, no tengas falsas expectativas, objetivos irreales. Si tienes los pies en el suelo y trabajas, saldrá bien.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Hoy debes luchar por tus ilusiones, imponerte a los tuyos y hacer aquello que realmente te apetece, porque solo así tu mente podrá descansar y desconectar de las preocupaciones cotidianas, que últimamente te estaban agotando y consumiendo. Por eso ahora tienes que pensar en ti y no en satisfacer los deseos de otros.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Debes abrirte más a los demás, evitando el miedo a mostrarte tal y como eres, pues sólo de esa manera dejarás de sentirte solo en días como hoy. No temas nada: hay muchas personas que te quieren y lo sabes, aunque a veces te dejes invadir por una ola de pesimismo.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Pasar tantas horas delante del ordenador te está pasando factura. Quizás sientas dolores musculares o notes que has perdido visión. Deberías tomarte esto en serio porque tu salud es lo primero. Procura dedicar tu tiempo libre a otras actividades como la lectura.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Aunque te encuentres mejor, no abandones un tratamiento si no te lo dice el médico. Las alteraciones de la rutina propias del verano y los cambios de temperatura pueden hacer que bajen tus defensas. En la medida de lo posible, sigue un horario ordenado de comidas y evita el aire acondicionado.

Deseamos que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los eventos y oportunidades que están por venir. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos permite conectar con los astros y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Siempre habrá momentos mejores y peores, pero con astucia y la capacidad de la astrología, podemos afrontarlos con una mejor disposición, más positiva y serena.