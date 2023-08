Horóscopo de hoy sábado 5 de agosto de 2023

Esto es lo que tienen para ti los astros. Foto: Especial

Unotv.com te dice lo que te deparan los astros para este sábado 5 de agosto.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Hay un asunto que te preocupa en exceso en el trabajo y que no sabes bien cómo gestionar. Tranquilo: todo va a resolverse por sí mismo. Lo más importante, a partir de ahora, es que mantengas tu tranquilidad para que puedas avanzar en la dirección correcta.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No debes obsesionarte con la salud y darle vueltas a los avisos de tu organismo. Simplemente, no dejes de pedir una cita para el médico y resolver tus dudas. Pronto verás que todo mejora y que lo que debes hacer es cambiar ciertos hábitos nocivos.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No te metas hoy en ambientes o círculos sociales que no conozcas bien, porque puedes sentirte desplazado, fuera de lugar. Es día para la intimidad personal, para estar a gusto con tus amigos más cercanos. Una conversación telefónica te alegrará la jornada con buenas noticias.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

No es mal día para dar una sorpresa a la pareja o a una persona que aprecias mucho. Disfrutarás viendo su cara de agradecimiento y felicidad. Te lo hará notar y eso os hará pasar momentos muy intensos y con pasión. Además, recuperarás la confianza perdida en ciertos aspectos.

Leo (24 julio a 22 agosto)

Te llamará poderosamente la atención una persona en la que antes no habías reparado y que de repente te parece muy atractiva e interesante. Acércate a ella más, aprovechando una reunión propia de estas fechas. Un amigo puede hacer de intermediario, pídeselo.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Hay transformaciones cerca de ti, algo está cambiando en tu entorno, quizá en relación con la familia que empieza una nueva etapa de alguna manera. No pongas pegas a todo eso, ya que al final te beneficia. Déjate llevar por los cambios.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Te gustará adelantar cierto trabajo que a veces te resulta pesado. Pero es muy buena idea ir poco a poco y sin agobiarte, ya que tu mismo te presionas demasiado en ocasiones y esa exigencia te deja exhausto. Ahora no te conviene, reserva fuerzas físicas y mentales.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Te asaltan dudas sobre una compra o una inversión porque te parece que hay muchas cosas en lo económico que andan en una cuerda floja y es porque no has recibido una contestación favorable a tus peticiones. Procura no dar tantas vueltas y dejar que entre el aire fresco en tu organismo.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Nada te iría mejor hoy que un buen chapuzón en la piscina junto a un amigo. Concretamente, uno de tus conocidos aceptaría encantado ir contigo y los dos podréis pasarlo muy bien juntos. El contacto con el agua te abrirá a nuevas ideas. Es un día para divertirte.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No dejes que la impaciencia te supere y te lleve a una situación estresante que no te dejará disfrutar de lo que estás haciendo o necesitas hacer hoy. Todo debe ser paso a paso, sin dejarte presionar por nadie. Llevar tu propio paso es importante para tu equilibrio.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Las estrellas te impulsan a poner tu vida en orden. Ajústate a la realidad y verás tus planes materializarse. Tendrás que escoger entre dos personas que aprecias y que te desean. Ten cuidado de no herir sus sentimientos y se sincero y claro con ambas, sea cual sea tu elección.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Aunque no lo veas ahora, dentro de poco tiempo entenderás lo que ha sucedido porque todo tiene una razón, independientemente de que seas capaz de verlo o no. No debes de temer nada de lo que pueda suceder, aunque te sorprenda, porque será a tu favor.

Ojalá que estas revelaciones te hayan apoyado en tu mayor comprensión de los obstáculos y oportunidades que te esperan próximamente. Recordemos que la predicción diaria del horóscopo es una herramienta preciada que nos permite unirnos con los cuerpos celestes y recibir consejos sobre cómo dirigir nuestras vidas. Claro que habrá momentos mejores y peores, pero con inteligencia y la capacidad de la astrología, podemos enfrentarlos con una mejor disposición, más optimista y serena.